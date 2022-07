The New York Times: Эрдоган стал головной болью для Байдена

Действия Реджепа Тайипа Эрдогана противоречат риторике НАТО, сообщает The New York Times Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган является головной болью для администрации лидера США Джо Байдена. Об этом сообщила американская газета The New York Times. «Но в частном порядке Эрдоган остается источником серьезного раздражения для чиновников администрации Байдена. Действия Эрдогана часто расходятся с повесткой дня его западных союзников. Для официальных лиц США это часто сводящая с ума роль», — пишет The New York Times. Эрдоган сыграл роль доброжелательного государственного деятеля, когда выступил посредником при заключении соглашения о вывозе зерна, отмечает издание. Однако за несколько дней до этого турецкий лидер снова заявил, что может наложить вето на планы НАТО по включению Швеции и Финляндии. Это ставит альянс и администрацию Байдена в неловкое положение, потому что они «работают против России», сообщает The New York Times. Также Эрдоган встретился с президентом России Владимиром Путиным и главой Ирана Ибрахимом

Раиси. «Образы двух главных соперников Америки рядом с Эрдоганом, лидером страны НАТО, противоречат западному нарративу о глубоко изолированных Иране и России», — передает издание. Раиси, Эрдоган и Путин встретились 20 июля на саммите «астанинской тройки» и заключили совместное соглашение. Ранее немецкая газета Handelsblatt заявила, что Путин создает новый миропорядок, за которым Западу остается только наблюдать. Россия и Иран, будучи под санкциями, создают свою сеть контактов, отмечало издание. Страны НАТО ввели ограничения против России из-за спецоперации на Украине. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

