Минтруд обяжет директоров школ и главврачей декларировать расходы

25 июля 2022 в 06:32 Размер текста - 17 +

Главврачей и директоров школ в РФ впервые обяжут декларировать расходы Фото: Денис Моргунов © URA.RU Минтруд РФ разработал антикоррупционные поправки в российское законодательство, призванные ужесточить контроль за расходами чиновников, а также руководителей бюджетных учреждений и госкорпораций. Соответствующий документ был вынесен на рассмотрение правительственной комиссии по законопроектной деятельности главой ведомства Антоном Котяковым. Так, Минтруд планирует обязать чиновников, а также руководителей государственных и муниципальных учреждений (в их число входят директора школ, главврачи больниц и поликлиник, заведующие детскими садами) отчитываться о своих расходах, а также расходах супругов и несовершеннолетних детей, передает РБК. Нововведение затронет до 206,6 тысяч россиян. Законопроект был одобрен на заседании правительственной комиссии 19 июля. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании государственной антикоррупционной системы «Посейдон». Новая система призвана повысить эффективность в профилактике коррупционных правонарушений. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Минтруд РФ разработал антикоррупционные поправки в российское законодательство, призванные ужесточить контроль за расходами чиновников, а также руководителей бюджетных учреждений и госкорпораций. Соответствующий документ был вынесен на рассмотрение правительственной комиссии по законопроектной деятельности главой ведомства Антоном Котяковым. Так, Минтруд планирует обязать чиновников, а также руководителей государственных и муниципальных учреждений (в их число входят директора школ, главврачи больниц и поликлиник, заведующие детскими садами) отчитываться о своих расходах, а также расходах супругов и несовершеннолетних детей, передает РБК. Нововведение затронет до 206,6 тысяч россиян. Законопроект был одобрен на заседании правительственной комиссии 19 июля. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании государственной антикоррупционной системы «Посейдон». Новая система призвана повысить эффективность в профилактике коррупционных правонарушений.