24 июля 2022

Минтруд обяжет директоров школ и главврачей декларировать расходы

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Главврачей и директоров школ в РФ впервые обяжут декларировать расходы Фото:

Минтруд РФ разработал антикоррупционные поправки в российское законодательство, призванные ужесточить контроль за расходами чиновников, а также руководителей бюджетных учреждений и госкорпораций. Соответствующий документ был вынесен на рассмотрение правительственной комиссии по законопроектной деятельности главой ведомства Антоном Котяковым.

Так, Минтруд планирует обязать чиновников, а также руководителей государственных и муниципальных учреждений (в их число входят директора школ, главврачи больниц и поликлиник, заведующие детскими садами) отчитываться о своих расходах, а также расходах супругов и несовершеннолетних детей, передает РБК. Нововведение затронет до 206,6 тысяч россиян. Законопроект был одобрен на заседании правительственной комиссии 19 июля.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании государственной антикоррупционной системы «Посейдон». Новая система призвана повысить эффективность в профилактике коррупционных правонарушений.

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Минтруд РФ разработал антикоррупционные поправки в российское законодательство, призванные ужесточить контроль за расходами чиновников, а также руководителей бюджетных учреждений и госкорпораций. Соответствующий документ был вынесен на рассмотрение правительственной комиссии по законопроектной деятельности главой ведомства Антоном Котяковым. Так, Минтруд планирует обязать чиновников, а также руководителей государственных и муниципальных учреждений (в их число входят директора школ, главврачи больниц и поликлиник, заведующие детскими садами) отчитываться о своих расходах, а также расходах супругов и несовершеннолетних детей, передает РБК. Нововведение затронет до 206,6 тысяч россиян. Законопроект был одобрен на заседании правительственной комиссии 19 июля. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании государственной антикоррупционной системы «Посейдон». Новая система призвана повысить эффективность в профилактике коррупционных правонарушений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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