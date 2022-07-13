Минэкономразвития: годовая инфляция в России замедлилась

13 июля 2022 в 21:49 Размер текста - 17 +

Снижение цен в РФ связано с удешевление продовольственных товаров Фото: Владимир Андреев © URA.RU С 8 июля 2021 года по аналогичный период 2022 года инфляция в РФ замедлилась до 15,62%. Об этом говорится в докладе Министерства экономического развития. «В годовом выражении рост цен замедлился до 15,62% год к году», — цитирует РИА «Новости» доклад министерства «О текущей ценовой ситуации». Также по информации из доклада, снижение цен связано с удешевление продовольственных товаров, а также снижением роста цен на продукты питания в целом. Кроме того, продолжилось цены снижаются и на непродовольственные товары. Ранее курс доллара поднялся выше евро впервые с 2002 года. Это произошло после сообщений о рекордной инфляции в США. Также в июне произошло нетрадиционное для этого месяца снижение цен. Об этом сообщается на официальном сайте Росстата. Росстат зафиксировал нетрадиционную для июня дефляцию в 0,35%, это максимальное снижение цен в месячном выражении с августа 2017 года.

С 8 июля 2021 года по аналогичный период 2022 года инфляция в РФ замедлилась до 15,62%. Об этом говорится в докладе Министерства экономического развития. «В годовом выражении рост цен замедлился до 15,62% год к году», — цитирует РИА «Новости» доклад министерства «О текущей ценовой ситуации». Также по информации из доклада, снижение цен связано с удешевление продовольственных товаров, а также снижением роста цен на продукты питания в целом. Кроме того, продолжилось цены снижаются и на непродовольственные товары. Ранее курс доллара поднялся выше евро впервые с 2002 года. Это произошло после сообщений о рекордной инфляции в США. Также в июне произошло нетрадиционное для этого месяца снижение цен. Об этом сообщается на официальном сайте Росстата. Росстат зафиксировал нетрадиционную для июня дефляцию в 0,35%, это максимальное снижение цен в месячном выражении с августа 2017 года.