Слуцкий назвал СВО операцией отвоевателей

30 июля 2022 в 18:36 Размер текста - 17 +

Леонид Слуцкий выступил на «Территории смыслов» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Спецоперация России на Украине нужна для отвоевания русского языка, а не для завоевания страны. Такое заявление сделал лидер ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий на форуме «Территория смыслов». «СВО — это операция не завоевателей, а отвоевателей, чтобы отвоевать русский язык, здравый смысл, а также территорию от нацизма и фашизма», — сказал Слуцкий. Трансляция велась в группе «Территория смыслов» в соцсети «ВКонтакте». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не собирается оккупировать территории, а целью является освобождение Донбасса. Ранее на Украине вступил в силу еще один этап закона, по которому жителей будут штрафовать за использование русского языка. Также в Верховной раде предложили запретить российскую музыку, передает «Национальная служба новостей».

Спецоперация России на Украине нужна для отвоевания русского языка, а не для завоевания страны. Такое заявление сделал лидер ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий на форуме «Территория смыслов». «СВО — это операция не завоевателей, а отвоевателей, чтобы отвоевать русский язык, здравый смысл, а также территорию от нацизма и фашизма», — сказал Слуцкий. Трансляция велась в группе «Территория смыслов» в соцсети «ВКонтакте». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не собирается оккупировать территории, а целью является освобождение Донбасса. Ранее на Украине вступил в силу еще один этап закона, по которому жителей будут штрафовать за использование русского языка. Также в Верховной раде предложили запретить российскую музыку, передает «Национальная служба новостей».