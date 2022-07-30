Слуцкий назвал СВО операцией отвоевателей

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Пресс-конференция Леонида Слуцкого. Москва, слуцкий леонид
Леонид Слуцкий выступил на «Территории смыслов» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Спецоперация России на Украине нужна для отвоевания русского языка, а не для завоевания страны. Такое заявление сделал лидер ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий на форуме «Территория смыслов».

«СВО — это операция не завоевателей, а отвоевателей, чтобы отвоевать русский язык, здравый смысл, а также территорию от нацизма и фашизма», — сказал Слуцкий. Трансляция велась в группе «Территория смыслов» в соцсети «ВКонтакте».

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не собирается оккупировать территории, а целью является освобождение Донбасса. Ранее на Украине вступил в силу еще один этап закона, по которому жителей будут штрафовать за использование русского языка. Также в Верховной раде предложили запретить российскую музыку, передает «Национальная служба новостей».

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Спецоперация России на Украине нужна для отвоевания русского языка, а не для завоевания страны. Такое заявление сделал лидер ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий на форуме «Территория смыслов». «СВО — это операция не завоевателей, а отвоевателей, чтобы отвоевать русский язык, здравый смысл, а также территорию от нацизма и фашизма», — сказал Слуцкий. Трансляция велась в группе «Территория смыслов» в соцсети «ВКонтакте». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не собирается оккупировать территории, а целью является освобождение Донбасса. Ранее на Украине вступил в силу еще один этап закона, по которому жителей будут штрафовать за использование русского языка. Также в Верховной раде предложили запретить российскую музыку, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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