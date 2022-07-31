Херсонский министр раскрыл активы погибшего в Николаеве олигарха

31 июля 2022 в 19:06 Размер текста - 17 +

Алексей Вадатурский погиб во время обстрела в Николаеве Фото: Денис Моргунов © URA.RU Погибший в Николаеве олигарх Алексей Вадатурский обладал монополией на экспорт зерна из Украины. Об этом URA.RU рассказал министр сельского хозяйства Херсонской области Алексей Ковалев. «Вадатурский был практически монополистом в украинском зерновом экспорте, на Херсонщине „Нибулону“ принадлежит два элеватора, которые приостановили работу после 24 февраля, но сейчас правительство области их запускает. Многие фермеры сдали зерно в элеваторы „Нибулона“ до начала спецоперации, но не получили за него деньги и не смогли вернуть свой товар. Сейчас над компенсацией убытков работает херсонская ВГА», — рассказал Ковалев. По словам министра, Вадатурский вполне мог занять сторону России из-за разногласий с Киевом. «В принципе у Вадатурского в последнее время нарастали разногласия с Киевом. В результате недавно принятых законов он потерял монополию на перевозки зерна и, если бы войска РФ зашли в Николаевскую область одновременно с Херсонской, Вадатурский, скорее всего, перешел бы на нашу сторону», — заявил Ковалев. Вадатурский погиб в Николаеве во время обстрела. Ему принадлежала крупнейшая в стране зерноторговая компания «Нибулон», его состояние оценивалось в 450 млн долларов. Вместе с бизнесменом также погибла его супруга.

Погибший в Николаеве олигарх Алексей Вадатурский обладал монополией на экспорт зерна из Украины. Об этом URA.RU рассказал министр сельского хозяйства Херсонской области Алексей Ковалев. «Вадатурский был практически монополистом в украинском зерновом экспорте, на Херсонщине „Нибулону“ принадлежит два элеватора, которые приостановили работу после 24 февраля, но сейчас правительство области их запускает. Многие фермеры сдали зерно в элеваторы „Нибулона“ до начала спецоперации, но не получили за него деньги и не смогли вернуть свой товар. Сейчас над компенсацией убытков работает херсонская ВГА», — рассказал Ковалев. По словам министра, Вадатурский вполне мог занять сторону России из-за разногласий с Киевом. «В принципе у Вадатурского в последнее время нарастали разногласия с Киевом. В результате недавно принятых законов он потерял монополию на перевозки зерна и, если бы войска РФ зашли в Николаевскую область одновременно с Херсонской, Вадатурский, скорее всего, перешел бы на нашу сторону», — заявил Ковалев. Вадатурский погиб в Николаеве во время обстрела. Ему принадлежала крупнейшая в стране зерноторговая компания «Нибулон», его состояние оценивалось в 450 млн долларов. Вместе с бизнесменом также погибла его супруга.