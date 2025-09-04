Сийярто: принудительный призыв на Украине — величайший позор ЕС XXI века

Сийярто назвал устраиваемую Киевом принудительную мобилизацию позором для ЕС
Сийярто назвал устраиваемую Киевом принудительную мобилизацию позором для ЕС

Принудительная мобилизация на Украине — это «величайший позор Евросоюза в XXI веке». Такое мнение выразил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Общепризнано, что на Украине ведется открытая охота на людей и существует принудительная мобилизация. Всем известно, что во время этого принудительного призыва людей часто избивают, в некоторых случаях забивают до смерти. И они могут себе это позволить, потому что, согласно провоенным европейским политикам, Украине позволено делать все что угодно», — заявил он на пресс-конференции в Будапеште.

По словам Сийярто, в центре Европы под предлогом мобилизации людей подвергают насилию. «Помимо конкретных виновников, ответственность несут и все те политики в Брюсселе, которые закрывают глаза на эти преступления», — подчеркнул глава венгерского МИД. 

С февраля 2022 года на Украине действует режим всеобщей мобилизации, который неоднократно продлевался. Власти усилили меры по предотвращению уклонения от службы, а в соцсетях регулярно появляются сообщения и видеозаписи о случаях принудительной мобилизации и применении силы со стороны сотрудников военкоматов, что вызывает общественный резонанс и критику со стороны ряда зарубежных политиков.

