На «трассе смерти» от Тюмени до Ханты-Мансийска сбили двух лосей

11 августа 2022 в 05:26 Размер текста - 17 +

В результате двух ДТП погибли самец и самка лося Фото: pixabay.com В результате двух ДТП на дороге от Тюмени до Ханты-Мансийска погибли самец и самка лося. Эта федеральная трасса в народе также известна как «трасса смерти». Об инцидентах с животными рассказали в Госохотдепартаменте Тюменской области. «Два дорожно-транспортных происшествия с участием диких животных зафиксированы в Тюменской области на прошлой неделе. Так, 4 августа на 497-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск водитель автомобиля Lexus RS350 сбил лося. Аналогичное ДТП случилось на 393-м километре той же автодороги. Там произошло столкновение животного с Toyota Land Cruiser», — сообщили в региональном Госохотдепартаменте. Они уточнили, что в результате первой аварии на месте происшествия погиб самец 5-7 лет, а во втором инциденте сбили насмерть самку 4-5 лет. В ведомстве общий ущерб оценили на 160 тысяч рублей. Ранее URA.RU публиковало видео ДТП, в котором автомобиль сбил лося. Инцидент произошел возле поселка Голышманово (Тюменская область).

В результате двух ДТП на дороге от Тюмени до Ханты-Мансийска погибли самец и самка лося. Эта федеральная трасса в народе также известна как «трасса смерти». Об инцидентах с животными рассказали в Госохотдепартаменте Тюменской области. «Два дорожно-транспортных происшествия с участием диких животных зафиксированы в Тюменской области на прошлой неделе. Так, 4 августа на 497-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск водитель автомобиля Lexus RS350 сбил лося. Аналогичное ДТП случилось на 393-м километре той же автодороги. Там произошло столкновение животного с Toyota Land Cruiser», — сообщили в региональном Госохотдепартаменте. Они уточнили, что в результате первой аварии на месте происшествия погиб самец 5-7 лет, а во втором инциденте сбили насмерть самку 4-5 лет. В ведомстве общий ущерб оценили на 160 тысяч рублей. Ранее URA.RU публиковало видео ДТП, в котором автомобиль сбил лося. Инцидент произошел возле поселка Голышманово (Тюменская область).