ЕР и Минздрав договорились о бесплатных лекарствах сердечникам

23 августа 2022 в 19:12 Размер текста - 17 +

«Единая Россия» договорилась с Минздравом о финансировании бесплатных лекарств для сердечников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Минздрав РФ одобрил инициативу «Единой России» о выделении дополнительных десяти миллиардов рублей на лекарственные препараты для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом сообщил глава комиссии «Единой России» по здравоохранению, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. «Наша непростая встреча с кардиологами по вопросам льготного обеспечения лекарственными препаратами пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, закончилась не просто разговорами. Спасибо Минздраву, который поддержал инициативу нашей комиссии и принято решение о внесении в бюджет строки на дополнительное финансирование этих пациентов в размере 10 миллиардов рублей», — цитирует Проценко пресс-служба партии «Единая Россия». Также Денис Проценко рассказал, что партия внесла в Госдуму законопроект об онлайн-продаже рецептурных лекарств. «Комиссией было подготовлено письмо и за подписью [секретаря Генсовета партии] Андрея Турчака отправлено в Правительство. В результате вопрос о доставке рецептурных препаратов был решен, внесен в Государственную Думу, поддержан комитетом здравоохранения», — сообщил Проценко. Законопроект разработан в рамках исполнения поручения президента РФ Владимира Путина об организации продажи и доставке на дом рецептурных лекарственных препаратов. Дистанционную торговлю рецептурными лекарствами правительство планирует запустить в марте 2023 года в Москве, Московской и Белгородской областях. Это станет экспериментальным проектом в рамках инициативы «Единой России». Если в течение года эксперимент зарекомендует себя положительно, продавать рецептурные лекарства онлайн начнут по всей России, заявлял замминистра здравоохранения Виктор Фисенко. Онлайн-торговля лекарственными препаратами, которые продаются по рецепту, станет возможной благодаря проверке личности покупателя на этапе доставки препаратов на дом. Впервые в России ввели онлайн-продажу рецептурных лекарств в 2020 году, в условиях пандемии. Тогда власти страны ввели локдаун, чтобы сдержать рост заболеваемости коронавирусом. Из-за того, что люди не имели возможности выходить из дома, правительство РФ разрешило продавать лекарства по рецептам онлайн. «Единая Россия» предложила продолжить продавать лекарства дистанционно. Инициативу партии поддержал президент России Владимир Путин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Минздрав РФ одобрил инициативу «Единой России» о выделении дополнительных десяти миллиардов рублей на лекарственные препараты для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом сообщил глава комиссии «Единой России» по здравоохранению, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. «Наша непростая встреча с кардиологами по вопросам льготного обеспечения лекарственными препаратами пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, закончилась не просто разговорами. Спасибо Минздраву, который поддержал инициативу нашей комиссии и принято решение о внесении в бюджет строки на дополнительное финансирование этих пациентов в размере 10 миллиардов рублей», — цитирует Проценко пресс-служба партии «Единая Россия». Также Денис Проценко рассказал, что партия внесла в Госдуму законопроект об онлайн-продаже рецептурных лекарств. «Комиссией было подготовлено письмо и за подписью [секретаря Генсовета партии] Андрея Турчака отправлено в Правительство. В результате вопрос о доставке рецептурных препаратов был решен, внесен в Государственную Думу, поддержан комитетом здравоохранения», — сообщил Проценко. Законопроект разработан в рамках исполнения поручения президента РФ Владимира Путина об организации продажи и доставке на дом рецептурных лекарственных препаратов. Дистанционную торговлю рецептурными лекарствами правительство планирует запустить в марте 2023 года в Москве, Московской и Белгородской областях. Это станет экспериментальным проектом в рамках инициативы «Единой России». Если в течение года эксперимент зарекомендует себя положительно, продавать рецептурные лекарства онлайн начнут по всей России, заявлял замминистра здравоохранения Виктор Фисенко. Онлайн-торговля лекарственными препаратами, которые продаются по рецепту, станет возможной благодаря проверке личности покупателя на этапе доставки препаратов на дом. Впервые в России ввели онлайн-продажу рецептурных лекарств в 2020 году, в условиях пандемии. Тогда власти страны ввели локдаун, чтобы сдержать рост заболеваемости коронавирусом. Из-за того, что люди не имели возможности выходить из дома, правительство РФ разрешило продавать лекарства по рецептам онлайн. «Единая Россия» предложила продолжить продавать лекарства дистанционно. Инициативу партии поддержал президент России Владимир Путин.