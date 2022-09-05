В Минздраве РФ готовят новые требования к сигаретам

В России хотят оставить только сигареты с пониженной воспламеняющей способностью

В России могут остаться только сигареты с пониженной воспламеняющей способностью Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В России необходимо продавать только сигареты с пониженной воспламеняющей способностью. С таким предложением выступили в Минздрав РФ и МЧС России.

«В настоящее время в стране существует высокий риск возникновения пожаров и нанесения вреда жизни и здоровью человека из-за курения табачных изделий. На сегодняшний день уже принят технический регламент Таможенного союза на табачную продукцию. В нем закреплен термин „сигареты с пониженной воспламеняющей способностью“ и дано его определение», — пишет ТАСС.

Минздрав совместно с МЧС подготовил проект распоряжения, который предусматривает меры по противодействию употребления табака. В Минздраве также хотят ограничить потребление другой никотиносодержащей продукции.

Ранее член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев в беседе с URA.RU призвал запретить продажу сигарет и других никотиносодержащих продуктов людям, родившемся после 2014 года. По словам депутата, таким образом в будущем они не смогут покупать себе сигареты даже после того, как станут совершеннолетними.