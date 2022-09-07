МИД РФ внес в черный список военных и чиновников Евросоюза

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МИД России и Дом Правительства РФ. Москва, министерство иностранных дел рф, мид, флаг рф, триколор, флаг россии
МИД РФ расширил санкционный список против ЕС Фото:

Министерство иностранных дел РФ расширило санкционный список против руководства ЕС и НАТО. Заявление опубликовано на сайте МИД РФ.

«Ограничения распространены, в частности, на высшее военное руководство Евросоюза, высокопоставленных сотрудников силовых ведомств стран-членов ЕС, представителей европейских коммерческих организаций в сфере производства вооружений и военной техники, задействованных в поставках военной продукции на Украину», — указано на сайте.

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Министерство иностранных дел РФ расширило санкционный список против руководства ЕС и НАТО. Заявление опубликовано на сайте МИД РФ. «Ограничения распространены, в частности, на высшее военное руководство Евросоюза, высокопоставленных сотрудников силовых ведомств стран-членов ЕС, представителей европейских коммерческих организаций в сфере производства вооружений и военной техники, задействованных в поставках военной продукции на Украину», — указано на сайте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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