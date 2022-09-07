МИД РФ внес в черный список военных и чиновников Евросоюза

МИД РФ расширил санкционный список против ЕС Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Министерство иностранных дел РФ расширило санкционный список против руководства ЕС и НАТО. Заявление опубликовано на сайте МИД РФ.

«Ограничения распространены, в частности, на высшее военное руководство Евросоюза, высокопоставленных сотрудников силовых ведомств стран-членов ЕС, представителей европейских коммерческих организаций в сфере производства вооружений и военной техники, задействованных в поставках военной продукции на Украину», — указано на сайте.