МИД РФ внес в черный список военных и чиновников Евросоюза

МИД РФ расширил санкционный список против ЕС
Министерство иностранных дел РФ расширило санкционный список против руководства ЕС и НАТО. Заявление опубликовано на сайте МИД РФ.
«Ограничения распространены, в частности, на высшее военное руководство Евросоюза, высокопоставленных сотрудников силовых ведомств стран-членов ЕС, представителей европейских коммерческих организаций в сфере производства вооружений и военной техники, задействованных в поставках военной продукции на Украину», — указано на сайте.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»