В Запорожье пресекли попытку разведки боем со стороны ВСУ

Большая часть группы украинских военных была уничтожена в районе населенного пункта Орехово Запорожской области при попытке провести разведку боем. Об этом сообщил член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«За последние сутки была отбита попытка группы из нескольких десятков украинских военнослужащих прощупать линию обороны в районе Орехово. Разведка засекла передвижение штурмовой группы, которая была накрыта артиллерией в чистом поле. Большая часть группы погибла», — сказал Рогов. Его слова передает ТАСС.
Ранее Рогов сообщал, что украинские войска периодически пытаются прорвать оборону союзных сил в Запорожской области. По его словам, эти попытки незамедлительно пресекаются. Спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Сейчас под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области, а также освобождены значительные территории ДНР и вся территория ЛНР.
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Большая часть группы украинских военных была уничтожена в районе населенного пункта Орехово Запорожской области при попытке провести разведку боем. Об этом сообщил член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. «За последние сутки была отбита попытка группы из нескольких десятков украинских военнослужащих прощупать линию обороны в районе Орехово. Разведка засекла передвижение штурмовой группы, которая была накрыта артиллерией в чистом поле. Большая часть группы погибла», — сказал Рогов. Его слова передает ТАСС. Ранее Рогов сообщал, что украинские войска периодически пытаются прорвать оборону союзных сил в Запорожской области. По его словам, эти попытки незамедлительно пресекаются. Спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Сейчас под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области, а также освобождены значительные территории ДНР и вся территория ЛНР.