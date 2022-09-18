18 сентября 2022

В Запорожье пресекли попытку разведки боем со стороны ВСУ

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Безоружные украинские военные встретились с Российскими. Переговоры.Севастополь. Крым. Аэропорт Бельбек, автомат, армия, военные, солдаты, спецназ
Большая часть группы украинских военных была уничтожена, заявил Владимир Рогов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Большая часть группы украинских военных была уничтожена в районе населенного пункта Орехово Запорожской области при попытке провести разведку боем. Об этом сообщил член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«За последние сутки была отбита попытка группы из нескольких десятков украинских военнослужащих прощупать линию обороны в районе Орехово. Разведка засекла передвижение штурмовой группы, которая была накрыта артиллерией в чистом поле. Большая часть группы погибла», — сказал Рогов. Его слова передает ТАСС.

Ранее Рогов сообщал, что украинские войска периодически пытаются прорвать оборону союзных сил в Запорожской области. По его словам, эти попытки незамедлительно пресекаются. Спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Сейчас под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области, а также освобождены значительные территории ДНР и вся территория ЛНР.

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Большая часть группы украинских военных была уничтожена в районе населенного пункта Орехово Запорожской области при попытке провести разведку боем. Об этом сообщил член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. «За последние сутки была отбита попытка группы из нескольких десятков украинских военнослужащих прощупать линию обороны в районе Орехово. Разведка засекла передвижение штурмовой группы, которая была накрыта артиллерией в чистом поле. Большая часть группы погибла», — сказал Рогов. Его слова передает ТАСС. Ранее Рогов сообщал, что украинские войска периодически пытаются прорвать оборону союзных сил в Запорожской области. По его словам, эти попытки незамедлительно пресекаются. Спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Сейчас под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области, а также освобождены значительные территории ДНР и вся территория ЛНР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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