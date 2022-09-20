Пассажиров самолета Екатеринбург— Ханты-Мансийск сняли с рейса из-за ошибки UTair

20 сентября 2022 в 16:28 Размер текста - 17 +

Авиакомпания продала больше билетов, чем оказалось мест в самолете Фото: Николай Бастриков © URA.RU Часть пассажиров самолета Екатеринбург-Ханты-Мансийск сняли с рейса из-за ошибки UTair. Авиакомпания продала больше билетов, чем оказалось мест на борту. Об этом URA.RU рассказал один из пассажиров. «По факту во время посадки пассажирам объяснили, что на них мест нету и они не летят. Это был вечерний рейс из Кольцово [в Ханты-Мансийск]. Сказали, что произошел форс мажор и прилетел самолет, в котором меньше мест. Это авиакомпания UTair», — рассказал корреспонденту агентства один из пассажиров. По словам мужчины, кроме него с рейса сняли еще четыре человека. Пассажирам предложили поменять билеты, но большинство это не устроило — поездки имели деловой характер, поэтому в другой день оказались бы не актуальны. «Один летел на суд, который должен был быть сегодня в девять утра, другой, как я понял, из Курганской области ехал на какую-то работу», — делится пассажир. Агентство направило официальный запрос в авиакомпанию UTair с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на него не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что самолет Utair совершил вынужденную посадку в Сургуте. Борт выполнял рейс до Омска, но вскоре после взлета ему пришлось сесть из-за технической неисправности.

Часть пассажиров самолета Екатеринбург-Ханты-Мансийск сняли с рейса из-за ошибки UTair. Авиакомпания продала больше билетов, чем оказалось мест на борту. Об этом URA.RU рассказал один из пассажиров. «По факту во время посадки пассажирам объяснили, что на них мест нету и они не летят. Это был вечерний рейс из Кольцово [в Ханты-Мансийск]. Сказали, что произошел форс мажор и прилетел самолет, в котором меньше мест. Это авиакомпания UTair», — рассказал корреспонденту агентства один из пассажиров. По словам мужчины, кроме него с рейса сняли еще четыре человека. Пассажирам предложили поменять билеты, но большинство это не устроило — поездки имели деловой характер, поэтому в другой день оказались бы не актуальны. «Один летел на суд, который должен был быть сегодня в девять утра, другой, как я понял, из Курганской области ехал на какую-то работу», — делится пассажир. Агентство направило официальный запрос в авиакомпанию UTair с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на него не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что самолет Utair совершил вынужденную посадку в Сургуте. Борт выполнял рейс до Омска, но вскоре после взлета ему пришлось сесть из-за технической неисправности.