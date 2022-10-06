Слуцкий: миру пока узнать «наркотические фантазии» Зеленского

Слуцкий: Зеленский своими заявлениями толкает мир к апокалипсису

07 октября 2022 в 02:31 Размер текста - 17 +

Слуцкий считает, что миру пока узнать «наркотические фантазии» Зеленского Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о нанесении «превентивных» ударов по России, толкает мир к апокалипсису. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий подчеркнул, что миру пора разузнать, какие «наркотические фантазии» есть у Зеленского. «Зеленский в агонии. На фоне пусть редких, но все же появляющихся голосовых на Западе в решениях с использованием украинского конфликта не только на „поле боя“, он отчаянно втягивает своих хозяев в ядерную риторику. Вопрос: на что рассчитывается Зеленский? […] Похоже, этот человек вообще не осознает, что на самом деле толкает всех — весь мир — к апокалипсису», — написал Слуцкий в Telegram. Он добавил, что «Западу пора уже наконец узнать наркотические фантазии своей слетевшей с катушек марионетки». Ранее Зеленский заявил, что НАТО должна нанести «превентивные» удары по РФ, а не «ждать ядерных ударов России». На это пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал все страны мира обратить внимание на высказывание лидера Украины. Он отметил, что требование Зеленского является призывом к началу третьей мировой войны. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев предложил обсудить провокацию лидера Украины в Совете безопасности ООН.

Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о нанесении «превентивных» ударов по России, толкает мир к апокалипсису. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий подчеркнул, что миру пора разузнать, какие «наркотические фантазии» есть у Зеленского. «Зеленский в агонии. На фоне пусть редких, но все же появляющихся голосовых на Западе в решениях с использованием украинского конфликта не только на „поле боя“, он отчаянно втягивает своих хозяев в ядерную риторику. Вопрос: на что рассчитывается Зеленский? […] Похоже, этот человек вообще не осознает, что на самом деле толкает всех — весь мир — к апокалипсису», — написал Слуцкий в Telegram. Он добавил, что «Западу пора уже наконец узнать наркотические фантазии своей слетевшей с катушек марионетки». Ранее Зеленский заявил, что НАТО должна нанести «превентивные» удары по РФ, а не «ждать ядерных ударов России». На это пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал все страны мира обратить внимание на высказывание лидера Украины. Он отметил, что требование Зеленского является призывом к началу третьей мировой войны. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев предложил обсудить провокацию лидера Украины в Совете безопасности ООН.