Белый дом: США не будут отправлять войска на Украину и развязывать ядерную войну

США не собираются вступать в конфликт на Украине и не желают, чтобы конфликт перерос в ядерное измерение. Об этом сообщили в Белом доме.
«США не ищут конфликта с Россией и не отправят войска на Украину — Байден дал понять это предельно четко», — цитирует сообщение Белого дома РИА «Новости». Там отметили, что в Вашингтоне не хотят, чтобы конфликт на Украине перерос в ядерное измерение.
Ранее в Белом доме призвали решать конфликт на Украине путем мирных переговоров. Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев после массированных обстрелов украинской инфраструктуры. Минобороны РФ подтвердило массовый обстрел инфраструктуры Украины. Согласно сообщению ведомства, целями ВС РФ стали объекты систем военного управления, связи и энергетики Украины.
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США не собираются вступать в конфликт на Украине и не желают, чтобы конфликт перерос в ядерное измерение. Об этом сообщили в Белом доме. «США не ищут конфликта с Россией и не отправят войска на Украину — Байден дал понять это предельно четко», — цитирует сообщение Белого дома РИА «Новости». Там отметили, что в Вашингтоне не хотят, чтобы конфликт на Украине перерос в ядерное измерение. Ранее в Белом доме призвали решать конфликт на Украине путем мирных переговоров. Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев после массированных обстрелов украинской инфраструктуры. Минобороны РФ подтвердило массовый обстрел инфраструктуры Украины. Согласно сообщению ведомства, целями ВС РФ стали объекты систем военного управления, связи и энергетики Украины.