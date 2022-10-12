В Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство

12 октября 2022 в 10:11 Размер текста - 17 +

Взрыв самодельного устройства произошел рядом с Центральным рынком (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство вблизи Центрального рынка. Об этом с места событий сообщил корреспондент URA.RU. «Около 6.20 на улице 50 лет Победы, у главного входа на Центральный городской рынок прозвучал взрыв. Сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Жертв, пострадавших и разрушений нет. Осколками немного посечена торговая точка», — сообщил корреспондент URA.RU. В полиции подрыв назвали актом запугивания мирных жителей. «Данный подрыв является актом запугивания мирных жителей и ничем больше, о чем свидетельствует малая мощность заряда. Поскольку в городе усилена работа силовых структур, на какие-либо серьезные преступления у киевского режима нет сил. Успешные действия российской армии в последние дни на территории Украины вынуждают нацистов срочно делать хоть что-то, что можно выдать за видимое сопротивление», — отметили в силовом ведомстве. Запорожская область вошла в состав Российской Федерации по итогам референдума, прошедшего с 23 по 27 сентября, передает телеканал 360. 9 октября на трассе гражданского снабжения рядом с Мелитополем взорвался фугас. По данным профильного специалиста, фугас был начинен осколочными элементами для усиления эффекта взрыва.

В Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство вблизи Центрального рынка. Об этом с места событий сообщил корреспондент URA.RU. «Около 6.20 на улице 50 лет Победы, у главного входа на Центральный городской рынок прозвучал взрыв. Сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Жертв, пострадавших и разрушений нет. Осколками немного посечена торговая точка», — сообщил корреспондент URA.RU. В полиции подрыв назвали актом запугивания мирных жителей. «Данный подрыв является актом запугивания мирных жителей и ничем больше, о чем свидетельствует малая мощность заряда. Поскольку в городе усилена работа силовых структур, на какие-либо серьезные преступления у киевского режима нет сил. Успешные действия российской армии в последние дни на территории Украины вынуждают нацистов срочно делать хоть что-то, что можно выдать за видимое сопротивление», — отметили в силовом ведомстве. Запорожская область вошла в состав Российской Федерации по итогам референдума, прошедшего с 23 по 27 сентября, передает телеканал 360. 9 октября на трассе гражданского снабжения рядом с Мелитополем взорвался фугас. По данным профильного специалиста, фугас был начинен осколочными элементами для усиления эффекта взрыва.