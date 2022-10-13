Росавиация впервые проверит летную годность иностранных самолетов 14 октября 2022 в 03:41 Размер текста - 17 + Росавиация проверит почти 600 самолетов на летную годность до конца 2022 года Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Росавиация проверит летную годность 599 иностранных самолетов до конца 2022 года. Об этом говорится в поручении руководителя агентства Александра Нерадько. Росавиация до конца 2022 года впервые проверит летную годность 599 зарубежных самолетов в России, срок действия сертификатов которых истекает 31 декабря, говорится в поручении Александра Нерадько, сообщают «Известия». Уточняется, что ранее надзор за этими воздушными судами осуществляли власти Бермудских островов и Ирландии. Источники газеты сообщают, что у Росавиации наблюдается нехватка инспекторов из-за того, что на них легла дополнительная нагрузка по проведению контрольных проверок еще большего числа самолетов. Также об этом говорил врио начальника Центрального МТУ Росавиации Вячеслав Гарковец в середине июля. Ранее сообщалось, что в России удвоилось число самолетов, доступных для полетов за границу. Проблемы с полетами у российских авиаперевозчиков начались после начала введения западных санкций против РФ. Президент России Владимир Путин признал, что Запад смог навредить РФ, спровоцировав проблемы у российской авиаотрасли. Росавиация проверит летную годность 599 иностранных самолетов до конца 2022 года. Об этом говорится в поручении руководителя агентства Александра Нерадько. Росавиация до конца 2022 года впервые проверит летную годность 599 зарубежных самолетов в России, срок действия сертификатов которых истекает 31 декабря, говорится в поручении Александра Нерадько, сообщают «Известия». Уточняется, что ранее надзор за этими воздушными судами осуществляли власти Бермудских островов и Ирландии. Источники газеты сообщают, что у Росавиации наблюдается нехватка инспекторов из-за того, что на них легла дополнительная нагрузка по проведению контрольных проверок еще большего числа самолетов. Также об этом говорил врио начальника Центрального МТУ Росавиации Вячеслав Гарковец в середине июля. Ранее сообщалось, что в России удвоилось число самолетов, доступных для полетов за границу. Проблемы с полетами у российских авиаперевозчиков начались после начала введения западных санкций против РФ. Президент России Владимир Путин признал, что Запад смог навредить РФ, спровоцировав проблемы у российской авиаотрасли. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям