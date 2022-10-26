В Шахтерске ДНР после обстрела ВСУ вспыхнуло 12 цистерн с топливом

27 октября 2022 в 02:40 Размер текста - 17 +

В Шахтерске полыхают 12 цистерн с топливом Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Более десяти цистерн с топливом загорелись в результате удара ВСУ на территории железнодорожной станции в Шахтерском районе. Об этом сообщили в МЧС Донецкой народной республики (ДНР). «Сегодня в 21:29 на линию „101“ поступило сообщение о возгорании на территории железнодорожной станции в Шахтерском районе <…> В результате попадания взрывоопасного предмета происходит горение 12 цистерн с топливом на железнодорожном полотне, а также кровли железнодорожной станции», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Уточняется, что для ликвидации пожара было привлечено 10 автоцистерн, отправлен пожарный поезд из Иловайска. Россия проводит спецоперацию по защите Донбасса. Основными задачами ВС РФ являются демилитаризация и денацификация Украины. Ранее в Мелитополе взорвалась машина. Это произошло возле здания телекомпании. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что теракт был направлен на то, чтобы помешать работе СМИ. В результате ЧП пострадало 12 человек, в тяжелом состоянии находятся шестеро.

Более десяти цистерн с топливом загорелись в результате удара ВСУ на территории железнодорожной станции в Шахтерском районе. Об этом сообщили в МЧС Донецкой народной республики (ДНР). «Сегодня в 21:29 на линию „101“ поступило сообщение о возгорании на территории железнодорожной станции в Шахтерском районе <…> В результате попадания взрывоопасного предмета происходит горение 12 цистерн с топливом на железнодорожном полотне, а также кровли железнодорожной станции», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Уточняется, что для ликвидации пожара было привлечено 10 автоцистерн, отправлен пожарный поезд из Иловайска. Россия проводит спецоперацию по защите Донбасса. Основными задачами ВС РФ являются демилитаризация и денацификация Украины. Ранее в Мелитополе взорвалась машина. Это произошло возле здания телекомпании. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что теракт был направлен на то, чтобы помешать работе СМИ. В результате ЧП пострадало 12 человек, в тяжелом состоянии находятся шестеро.