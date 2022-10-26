26 октября 2022

В Шахтерске ДНР после обстрела ВСУ вспыхнуло 12 цистерн с топливом

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В Шахтерске полыхают 12 цистерн с топливом Фото:
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Более десяти цистерн с топливом загорелись в результате удара ВСУ на территории железнодорожной станции в Шахтерском районе. Об этом сообщили в МЧС Донецкой народной республики (ДНР).

«Сегодня в 21:29 на линию „101“ поступило сообщение о возгорании на территории железнодорожной станции в Шахтерском районе <…> В результате попадания взрывоопасного предмета происходит горение 12 цистерн с топливом на железнодорожном полотне, а также кровли железнодорожной станции», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Уточняется, что для ликвидации пожара было привлечено 10 автоцистерн, отправлен пожарный поезд из Иловайска.

Россия проводит спецоперацию по защите Донбасса. Основными задачами ВС РФ являются демилитаризация и денацификация Украины. Ранее в Мелитополе взорвалась машина. Это произошло возле здания телекомпании. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что теракт был направлен на то, чтобы помешать работе СМИ. В результате ЧП пострадало 12 человек, в тяжелом состоянии находятся шестеро.

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Более десяти цистерн с топливом загорелись в результате удара ВСУ на территории железнодорожной станции в Шахтерском районе. Об этом сообщили в МЧС Донецкой народной республики (ДНР). «Сегодня в 21:29 на линию „101“ поступило сообщение о возгорании на территории железнодорожной станции в Шахтерском районе <…> В результате попадания взрывоопасного предмета происходит горение 12 цистерн с топливом на железнодорожном полотне, а также кровли железнодорожной станции», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Уточняется, что для ликвидации пожара было привлечено 10 автоцистерн, отправлен пожарный поезд из Иловайска. Россия проводит спецоперацию по защите Донбасса. Основными задачами ВС РФ являются демилитаризация и денацификация Украины. Ранее в Мелитополе взорвалась машина. Это произошло возле здания телекомпании. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что теракт был направлен на то, чтобы помешать работе СМИ. В результате ЧП пострадало 12 человек, в тяжелом состоянии находятся шестеро.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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