06 ноября 2022

Медведев: угроза возобновления Украиной ядерной программы — одна из причин начала СВО

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Политсовет партии
По словам Медведева, Украина намекала на применение ядерного оружия Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия начала спецоперацию на Украине, в том числе, из-за угрозы возобновления ей ядерной программы. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«[Украинские власти говорили] о том, что они с дьявольским удовольствием применили бы его (ядерное оружие) против нас и своих собственных граждан. О чем недвусмысленно намекали, угрожая возобновить ядерную программу. И что стало одной из причин проведения СВО», — написал Медведев на своей странице «ВКонтакте».

Ранее Медведев заявлял, что Россия на Украине отстаивает своих людей, свою территорию и свои ценности. А сражается Россия, по его мнению, против тех, «кто ненавидит нас, кто запрещает наш язык, наши ценности и даже нашу веру», передает RT.

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Россия начала спецоперацию на Украине, в том числе, из-за угрозы возобновления ей ядерной программы. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «[Украинские власти говорили] о том, что они с дьявольским удовольствием применили бы его (ядерное оружие) против нас и своих собственных граждан. О чем недвусмысленно намекали, угрожая возобновить ядерную программу. И что стало одной из причин проведения СВО», — написал Медведев на своей странице «ВКонтакте». Ранее Медведев заявлял, что Россия на Украине отстаивает своих людей, свою территорию и свои ценности. А сражается Россия, по его мнению, против тех, «кто ненавидит нас, кто запрещает наш язык, наши ценности и даже нашу веру», передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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