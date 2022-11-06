Медведев: угроза возобновления Украиной ядерной программы — одна из причин начала СВО

07 ноября 2022 в 12:40 Размер текста - 17 +

По словам Медведева, Украина намекала на применение ядерного оружия Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия начала спецоперацию на Украине, в том числе, из-за угрозы возобновления ей ядерной программы. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «[Украинские власти говорили] о том, что они с дьявольским удовольствием применили бы его (ядерное оружие) против нас и своих собственных граждан. О чем недвусмысленно намекали, угрожая возобновить ядерную программу. И что стало одной из причин проведения СВО», — написал Медведев на своей странице «ВКонтакте». Ранее Медведев заявлял, что Россия на Украине отстаивает своих людей, свою территорию и свои ценности. А сражается Россия, по его мнению, против тех, «кто ненавидит нас, кто запрещает наш язык, наши ценности и даже нашу веру», передает RT.

Россия начала спецоперацию на Украине, в том числе, из-за угрозы возобновления ей ядерной программы. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «[Украинские власти говорили] о том, что они с дьявольским удовольствием применили бы его (ядерное оружие) против нас и своих собственных граждан. О чем недвусмысленно намекали, угрожая возобновить ядерную программу. И что стало одной из причин проведения СВО», — написал Медведев на своей странице «ВКонтакте». Ранее Медведев заявлял, что Россия на Украине отстаивает своих людей, свою территорию и свои ценности. А сражается Россия, по его мнению, против тех, «кто ненавидит нас, кто запрещает наш язык, наши ценности и даже нашу веру», передает RT.