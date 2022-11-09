Сенатору США предрекли переизбрание из-за его блокирования помощи Украине

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Сенатор известен тем, что препятствовал военной помощи Украине Фото:
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Выборы в Сенат США в 2022 году

Американскому сенатору-республиканцу Рэнду Полу прогнозируют переизбрание в сенат. Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на агентство Associated Press, а также на телеканалы Fox и NBC.

«Кандидат от республиканцев Рэнд Пол проходит в сенат от штата Кентукки в третий раз. Сенатор известен тем, что препятствовал принятию законопроекта о выделении Украине помощи в размере 40 миллиардов долларов. Пол также заявлял, что многомиллиардные траты США в помощь Украине являются угрозой для безопасности США», — пишет «Лента.ру».

Восьмого ноября в США стартовало голосование на промежуточных выборах, в ходе которых будут избраны все члены палаты представителей Конгресса, а также треть Сената. Данные первых экзитполов говорят о том, что республиканцы имеют преимущество на выборах в Сенат и Палату представителей.

Ранее URA.RU сообщало об американской конгрессвумен, которая негативно высказалась о поддержке Украины соединенными штатами. Политик заявила, что в случае победы республиканцев, Украина останется без финансирования.

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Американскому сенатору-республиканцу Рэнду Полу прогнозируют переизбрание в сенат. Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на агентство Associated Press, а также на телеканалы Fox и NBC. «Кандидат от республиканцев Рэнд Пол проходит в сенат от штата Кентукки в третий раз. Сенатор известен тем, что препятствовал принятию законопроекта о выделении Украине помощи в размере 40 миллиардов долларов. Пол также заявлял, что многомиллиардные траты США в помощь Украине являются угрозой для безопасности США», — пишет «Лента.ру». Восьмого ноября в США стартовало голосование на промежуточных выборах, в ходе которых будут избраны все члены палаты представителей Конгресса, а также треть Сената. Данные первых экзитполов говорят о том, что республиканцы имеют преимущество на выборах в Сенат и Палату представителей. Ранее URA.RU сообщало об американской конгрессвумен, которая негативно высказалась о поддержке Украины соединенными штатами. Политик заявила, что в случае победы республиканцев, Украина останется без финансирования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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