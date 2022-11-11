Глава Сбербанка сделал заявление по поводу курса доллара

Глава Сбербанка Греф: нынешний курс доллара никого не убивает

11 ноября 2022 в 14:45 Размер текста - 17 +

У участников рынка сохраняется высокая прибыль, сообщил глава Сбербанка Фото: Владимир Андреев © URA.RU Нынешний курс доллара «никого не убивает», у участников рынка сохраняется высокая прибыль. Об этом сообщил глава Сбербанка Герман Греф. «Я не вижу, что этот курс доллара кого-то убивает. Ничего страшного не происходит», — заявил Греф в интервью телеканалу «Россия 24». По словам главы Сбербанка, экспортеры хотят увеличить свою прибыль, но они и сейчас хорошо зарабатывают. Также Греф отметил, что его компания проводила оценку критического состояние курса до 50 рублей за доллар. По словам Грефа, в «России нет ни одной убыточной отрасли». Российский банк установил на 11 ноября официальный курс доллара на уровне 61,2434 рубля. Этот показатель на 18,23 копейки выше предыдущего. Курс доллара, в первую очередь, зависит от спроса и предложения. При низком спросе стоимость валюты падает. Самый высокий скачок в цене был 12 марта. Он был связан с адаптацией экономики РФ к санкционному давлению Запада.

Нынешний курс доллара «никого не убивает», у участников рынка сохраняется высокая прибыль. Об этом сообщил глава Сбербанка Герман Греф. «Я не вижу, что этот курс доллара кого-то убивает. Ничего страшного не происходит», — заявил Греф в интервью телеканалу «Россия 24». По словам главы Сбербанка, экспортеры хотят увеличить свою прибыль, но они и сейчас хорошо зарабатывают. Также Греф отметил, что его компания проводила оценку критического состояние курса до 50 рублей за доллар. По словам Грефа, в «России нет ни одной убыточной отрасли». Российский банк установил на 11 ноября официальный курс доллара на уровне 61,2434 рубля. Этот показатель на 18,23 копейки выше предыдущего. Курс доллара, в первую очередь, зависит от спроса и предложения. При низком спросе стоимость валюты падает. Самый высокий скачок в цене был 12 марта. Он был связан с адаптацией экономики РФ к санкционному давлению Запада.