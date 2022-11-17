Россия потребовала назвать виновного в ракетном ударе по Польше

17 ноября 2022 в 16:07 Размер текста - 17 +

Две ракеты упали в Польше Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета В Польше на границе с Украиной упали две ракеты Россия будет настаивать на том, чтобы Запад назвал виновных в падении ракет в Польше и гибели двух человек. Об этом заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Инцидент с ракетами в Польше произошел 15 ноября. Две ракеты попали в зерносушилки в деревне на востоке Польши, расположенной недалеко от границы с Украиной. Погибли два человека. Украина обвинила в ударе Россию. В Минобороны РФ отвергли обвинения. Впоследствии выяснилось, что ракеты прилетели с украинской территории.

Россия будет настаивать на том, чтобы Запад назвал виновных в падении ракет в Польше и гибели двух человек. Об этом заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Инцидент с ракетами в Польше произошел 15 ноября. Две ракеты попали в зерносушилки в деревне на востоке Польши, расположенной недалеко от границы с Украиной. Погибли два человека. Украина обвинила в ударе Россию. В Минобороны РФ отвергли обвинения. Впоследствии выяснилось, что ракеты прилетели с украинской территории.