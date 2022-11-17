Россия потребовала назвать виновного в ракетном ударе по Польше

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, пуск, запуск ракеты, ВМФ, в небе
Две ракеты упали в Польше Фото:
новость из сюжета
В Польше на границе с Украиной упали две ракеты

Россия будет настаивать на том, чтобы Запад назвал виновных в падении ракет в Польше и гибели двух человек. Об этом заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Инцидент с ракетами в Польше произошел 15 ноября. Две ракеты попали в зерносушилки в деревне на востоке Польши, расположенной недалеко от границы с Украиной. Погибли два человека. Украина обвинила в ударе Россию. В Минобороны РФ отвергли обвинения. Впоследствии выяснилось, что ракеты прилетели с украинской территории.

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Россия будет настаивать на том, чтобы Запад назвал виновных в падении ракет в Польше и гибели двух человек. Об этом заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Инцидент с ракетами в Польше произошел 15 ноября. Две ракеты попали в зерносушилки в деревне на востоке Польши, расположенной недалеко от границы с Украиной. Погибли два человека. Украина обвинила в ударе Россию. В Минобороны РФ отвергли обвинения. Впоследствии выяснилось, что ракеты прилетели с украинской территории.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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