Россия потребовала назвать виновного в ракетном ударе по Польше

Две ракеты упали в Польше
новость из сюжетаВ Польше на границе с Украиной упали две ракеты
Россия будет настаивать на том, чтобы Запад назвал виновных в падении ракет в Польше и гибели двух человек. Об этом заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Инцидент с ракетами в Польше произошел 15 ноября. Две ракеты попали в зерносушилки в деревне на востоке Польши, расположенной недалеко от границы с Украиной. Погибли два человека. Украина обвинила в ударе Россию. В Минобороны РФ отвергли обвинения. Впоследствии выяснилось, что ракеты прилетели с украинской территории.
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