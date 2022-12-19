Лукашенко: мы с Путиным «самые токсичные» люди на планете

20 декабря 2022 в 00:02 Размер текста - 17 +

Лукашенко назвал двух «самых токсичных людей» на планете Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь Президенты России и Белорусии — самые «токсичные и вредные люди» на этой планете. Такую ироничную оценку отношениям с российским лидером Владимиром Путиным дал глава Белоруссии Александр Лукашенко. «Мы самые вредные и токсичные люди на этой планете. У нас только один спор — кто больше. Владимир Владимирович говорит, что я», — охарактеризовал Лукашенко себя и Путина в ходе пресс-конференции по результатам переговоров России и Белоруссии. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Он добавил, однако, что у тех, кто надеется вбить клин в отношения Москвы и Минска, «ничего не выйдет». В Минске 19 декабря начались российско-белорусские переговоры. Обсуждался широкий круг вопросов, в том числе военного и экономического сотрудничества. Ранее белорусский лидер призвал Путина не повторить ошибок, совершенных после распада Советского Союза. Кроме того, российский лидер прокомментировал слухи о «поглощении» Россией Республики Беларусь. В ходе переговоров также обсуждались поставки газа из РФ в Белоруссию. Лукашенко результатами обсуждения остался доволен.

Президенты России и Белорусии — самые «токсичные и вредные люди» на этой планете. Такую ироничную оценку отношениям с российским лидером Владимиром Путиным дал глава Белоруссии Александр Лукашенко. «Мы самые вредные и токсичные люди на этой планете. У нас только один спор — кто больше. Владимир Владимирович говорит, что я», — охарактеризовал Лукашенко себя и Путина в ходе пресс-конференции по результатам переговоров России и Белоруссии. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Он добавил, однако, что у тех, кто надеется вбить клин в отношения Москвы и Минска, «ничего не выйдет». В Минске 19 декабря начались российско-белорусские переговоры. Обсуждался широкий круг вопросов, в том числе военного и экономического сотрудничества. Ранее белорусский лидер призвал Путина не повторить ошибок, совершенных после распада Советского Союза. Кроме того, российский лидер прокомментировал слухи о «поглощении» Россией Республики Беларусь. В ходе переговоров также обсуждались поставки газа из РФ в Белоруссию. Лукашенко результатами обсуждения остался доволен.