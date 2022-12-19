19 декабря 2022

Лукашенко: мы с Путиным «самые токсичные» люди на планете

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Лукашенко, путин владимир, лукашенко александр
Лукашенко назвал двух «самых токсичных людей» на планете Фото:

Президенты России и Белорусии — самые «токсичные и вредные люди» на этой планете. Такую ироничную оценку отношениям с российским лидером Владимиром Путиным дал глава Белоруссии Александр Лукашенко.

«Мы самые вредные и токсичные люди на этой планете. У нас только один спор — кто больше. Владимир Владимирович говорит, что я», — охарактеризовал Лукашенко себя и Путина в ходе пресс-конференции по результатам переговоров России и Белоруссии. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Он добавил, однако, что у тех, кто надеется вбить клин в отношения Москвы и Минска, «ничего не выйдет».

В Минске 19 декабря начались российско-белорусские переговоры. Обсуждался широкий круг вопросов, в том числе военного и экономического сотрудничества. Ранее белорусский лидер призвал Путина не повторить ошибок, совершенных после распада Советского Союза. Кроме того, российский лидер прокомментировал слухи о «поглощении» Россией Республики Беларусь. В ходе переговоров также обсуждались поставки газа из РФ в Белоруссию. Лукашенко результатами обсуждения остался доволен.

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Президенты России и Белорусии — самые «токсичные и вредные люди» на этой планете. Такую ироничную оценку отношениям с российским лидером Владимиром Путиным дал глава Белоруссии Александр Лукашенко. «Мы самые вредные и токсичные люди на этой планете. У нас только один спор — кто больше. Владимир Владимирович говорит, что я», — охарактеризовал Лукашенко себя и Путина в ходе пресс-конференции по результатам переговоров России и Белоруссии. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Он добавил, однако, что у тех, кто надеется вбить клин в отношения Москвы и Минска, «ничего не выйдет». В Минске 19 декабря начались российско-белорусские переговоры. Обсуждался широкий круг вопросов, в том числе военного и экономического сотрудничества. Ранее белорусский лидер призвал Путина не повторить ошибок, совершенных после распада Советского Союза. Кроме того, российский лидер прокомментировал слухи о «поглощении» Россией Республики Беларусь. В ходе переговоров также обсуждались поставки газа из РФ в Белоруссию. Лукашенко результатами обсуждения остался доволен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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