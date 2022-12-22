22 декабря 2022

МИД РФ предупредил Вашингтон не доводить дело до войны

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РФ предупредила США о разрыве дипотношений в случае прямого столкновения между странами Фото:

Москва предупредила США о разрыве дипломатических отношений, если Вашингтон доведет текущую ситуацию до прямого столкновения между странами. Об этом заявил директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.

«Остается только надеяться, что в Вашингтоне прислушаются к голосу разума и не доведут дело до прямого столкновения между Россией и США», — пишет ТАСС, ссылаясь на Дарчиева. Дипломат добавил, что в противном случае РФ разорвет дипотношения с США.

По мнению Дарчиева, именно США «запустили маховик разрушения двусторонних отношений». «Вашингтон, сделав выбор в пользу изоляции от Москвы, теперь пытается перевести стрелки», — заявил дипломат. Он добавил, что РФ не собирается инициативно разрывать отношения с США, но и терпеть злонамеренных провокаций тоже никто не будет.

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Москва предупредила США о разрыве дипломатических отношений, если Вашингтон доведет текущую ситуацию до прямого столкновения между странами. Об этом заявил директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев. «Остается только надеяться, что в Вашингтоне прислушаются к голосу разума и не доведут дело до прямого столкновения между Россией и США», — пишет ТАСС, ссылаясь на Дарчиева. Дипломат добавил, что в противном случае РФ разорвет дипотношения с США. По мнению Дарчиева, именно США «запустили маховик разрушения двусторонних отношений». «Вашингтон, сделав выбор в пользу изоляции от Москвы, теперь пытается перевести стрелки», — заявил дипломат. Он добавил, что РФ не собирается инициативно разрывать отношения с США, но и терпеть злонамеренных провокаций тоже никто не будет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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