Депутат ГД призвал выплатить студентам стипендию по аналогии с 13-й зарплатой 04 января 2023 в 06:42 Размер текста - 17 + Депутат Госдумы Мажуга считает, что студентам необходимо выплачивать новогоднюю стипендию Фото: Влад Нелюбин © URA.RU Новогоднюю стипендию студентам необходимо увеличить, организовав выплату по аналогии с 13-й зарплатой. Такое предложение озвучил депутат Госдумы Александр Мажуга. По его словам, российские вузы автономны в этом вопросе. «У нас есть стипендиальный фонд, который чаще всего к концу года экономится, и многие университеты так и делают — они к концу году делают 13-ю стипендию. Мне кажется, это правильно, хорошая инициатива, но вузы сейчас это могут делать в рамках своих компетенций», — цитирует Александра Мажугу РИА «Новости». Парламентарий отметил, что размер стипендии варьируется, поэтому вариантом новогодней выплаты может стать именно аналогия с 13-й зарплатой. Ранее в Госдуме оценили идею о новогодних выплатах для всех семей с детьми. Депутаты назвали инициативу «хорошим подарком» к празднику. Новогоднюю стипендию студентам необходимо увеличить, организовав выплату по аналогии с 13-й зарплатой. Такое предложение озвучил депутат Госдумы Александр Мажуга. По его словам, российские вузы автономны в этом вопросе. «У нас есть стипендиальный фонд, который чаще всего к концу года экономится, и многие университеты так и делают — они к концу году делают 13-ю стипендию. Мне кажется, это правильно, хорошая инициатива, но вузы сейчас это могут делать в рамках своих компетенций», — цитирует Александра Мажугу РИА «Новости». Парламентарий отметил, что размер стипендии варьируется, поэтому вариантом новогодней выплаты может стать именно аналогия с 13-й зарплатой. Ранее в Госдуме оценили идею о новогодних выплатах для всех семей с детьми. Депутаты назвали инициативу «хорошим подарком» к празднику. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям