Пьяные наемники устроили потасовку и убили солдат ВСУ в Николаевской области

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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины
Иностранные наемники не поддаются контролю со стороны ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пьяные иностранные наемники спровоцировали конфликт с киевскими силовиками в Николаевской области. В ходе потасовки были убиты трое украинских военных.

«Пьяные иностранные наемники спровоцировали конфликт с подконтрольными Киеву силовыми структурами, убив трех украинских военных на блокпосту в Николаевской области», — передают РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник. Собеседник добавил, что наемные военные не поддаются контролю бойцов ВСУ.

Ранее участники николаевского подполья сообщили о том, что в город массово заезжают наемники из других стран. Также стало известно, что наемными военными проводятся зачистки населения. Они убивают всех, кого заподозрят в связях с РФ, пишет «Царьград».

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Пьяные иностранные наемники спровоцировали конфликт с киевскими силовиками в Николаевской области. В ходе потасовки были убиты трое украинских военных. «Пьяные иностранные наемники спровоцировали конфликт с подконтрольными Киеву силовыми структурами, убив трех украинских военных на блокпосту в Николаевской области», — передают РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник. Собеседник добавил, что наемные военные не поддаются контролю бойцов ВСУ. Ранее участники николаевского подполья сообщили о том, что в город массово заезжают наемники из других стран. Также стало известно, что наемными военными проводятся зачистки населения. Они убивают всех, кого заподозрят в связях с РФ, пишет «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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