Пьяные иностранные наемники спровоцировали конфликт с киевскими силовиками в Николаевской области. В ходе потасовки были убиты трое украинских военных.
«Пьяные иностранные наемники спровоцировали конфликт с подконтрольными Киеву силовыми структурами, убив трех украинских военных на блокпосту в Николаевской области», — передают РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник. Собеседник добавил, что наемные военные не поддаются контролю бойцов ВСУ.
Ранее участники николаевского подполья сообщили о том, что в город массово заезжают наемники из других стран. Также стало известно, что наемными военными проводятся зачистки населения. Они убивают всех, кого заподозрят в связях с РФ, пишет «Царьград».
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Пьяные иностранные наемники спровоцировали конфликт с киевскими силовиками в Николаевской области. В ходе потасовки были убиты трое украинских военных. «Пьяные иностранные наемники спровоцировали конфликт с подконтрольными Киеву силовыми структурами, убив трех украинских военных на блокпосту в Николаевской области», — передают РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник. Собеседник добавил, что наемные военные не поддаются контролю бойцов ВСУ. Ранее участники николаевского подполья сообщили о том, что в город массово заезжают наемники из других стран. Также стало известно, что наемными военными проводятся зачистки населения. Они убивают всех, кого заподозрят в связях с РФ, пишет «Царьград».