Путин оценил работу Мишустина и правительства 11 января 2023 в 17:15 Размер текста - 17 + Михаил Мишустин хорошо организовал работу правительства Фото: Владимир Андреев © URA.RU Премьер-министр РФ Михаил Мишустин собрал команду эффективных министров. Об этом заявил президент России Владимир Путин сказал на совещании с правительством. Не произошло ничего из того, что предсказывал России противник, заявил Путин. И в этом есть заслуга россиян, в том числе работы кабмина, отметил президент. «Михаилу Владимировичу удалось собрать такую эффективную современную команду заинтересованных людей, технологически хорошо выстроить эту деятельность. И это приносит, конечно, соответствующие результаты», — сказал Путин. Трансляция ведется на телеканале «Россия-24». Премьер-министр РФ Михаил Мишустин собрал команду эффективных министров. Об этом заявил президент России Владимир Путин сказал на совещании с правительством. Не произошло ничего из того, что предсказывал России противник, заявил Путин. И в этом есть заслуга россиян, в том числе работы кабмина, отметил президент. «Михаилу Владимировичу удалось собрать такую эффективную современную команду заинтересованных людей, технологически хорошо выстроить эту деятельность. И это приносит, конечно, соответствующие результаты», — сказал Путин. Трансляция ведется на телеканале «Россия-24». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям