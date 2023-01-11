Путин оценил работу Мишустина и правительства

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Михаил Мишустин на заседании ЕАЭС. Чолпон-Ата, мишустин михаил
Михаил Мишустин хорошо организовал работу правительства Фото:

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин собрал команду эффективных министров. Об этом заявил президент России Владимир Путин сказал на совещании с правительством.

Не произошло ничего из того, что предсказывал России противник, заявил Путин. И в этом есть заслуга россиян, в том числе работы кабмина, отметил президент. «Михаилу Владимировичу удалось собрать такую эффективную современную команду заинтересованных людей, технологически хорошо выстроить эту деятельность. И это приносит, конечно, соответствующие результаты», — сказал Путин. Трансляция ведется на телеканале «Россия-24».

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин собрал команду эффективных министров. Об этом заявил президент России Владимир Путин сказал на совещании с правительством. Не произошло ничего из того, что предсказывал России противник, заявил Путин. И в этом есть заслуга россиян, в том числе работы кабмина, отметил президент. «Михаилу Владимировичу удалось собрать такую эффективную современную команду заинтересованных людей, технологически хорошо выстроить эту деятельность. И это приносит, конечно, соответствующие результаты», — сказал Путин. Трансляция ведется на телеканале «Россия-24».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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