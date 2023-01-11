Путин оценил работу Мишустина и правительства

Михаил Мишустин хорошо организовал работу правительства
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин собрал команду эффективных министров. Об этом заявил президент России Владимир Путин сказал на совещании с правительством.
Не произошло ничего из того, что предсказывал России противник, заявил Путин. И в этом есть заслуга россиян, в том числе работы кабмина, отметил президент. «Михаилу Владимировичу удалось собрать такую эффективную современную команду заинтересованных людей, технологически хорошо выстроить эту деятельность. И это приносит, конечно, соответствующие результаты», — сказал Путин. Трансляция ведется на телеканале «Россия-24».
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