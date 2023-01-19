Зеленский раскрыл, зачем требует от НАТО дальнобойные ракетные системы

Зеленский: дальнобойные ракетные системы нужны Украине для возвращения «своих территорий»

19 января 2023 в 14:15 Размер текста - 17 +

Украина не может добраться до военной инфраструктуры РФ из-за нехватки вооружения, подчеркнул Владимир Зеленский Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украине нужны дальнобойные ракетные системы залпового огня для «возвращения» своих территорий, которые сейчас находятся под контролем РФ. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Нам нужна артиллерия, которой сейчас не хватает. Нам нужны системы, которые могут стрелять на большие дистанции. <…> Мы не говорим о территории РФ. Я говорю про «наши территории», — заявил Владимир Зеленский во время «Украинского завтрака» в Давосе. Также Зеленский обратился к своим западным партнерам из НАТО с просьбой предоставить необходимое вооружение. «Если вы хотите нам помочь — просто помогите, сделайте это без диалога», — сказал он. Украинский глава государства подчеркнул, что есть определенная военная инфраструктура РФ, до которой Украина сейчас не может добраться из-за отсутствия соответствующего вооружения. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса. Сам Зеленский признался, что нехватка патронов и вооружения сильно повлияла на эффективность Вооруженных сил Украины (ВСУ). Украинский глава государства также говорил о то, что целью Киева является защита территориальной целостности страны.

Украине нужны дальнобойные ракетные системы залпового огня для «возвращения» своих территорий, которые сейчас находятся под контролем РФ. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Нам нужна артиллерия, которой сейчас не хватает. Нам нужны системы, которые могут стрелять на большие дистанции. <…> Мы не говорим о территории РФ. Я говорю про «наши территории», — заявил Владимир Зеленский во время «Украинского завтрака» в Давосе. Также Зеленский обратился к своим западным партнерам из НАТО с просьбой предоставить необходимое вооружение. «Если вы хотите нам помочь — просто помогите, сделайте это без диалога», — сказал он. Украинский глава государства подчеркнул, что есть определенная военная инфраструктура РФ, до которой Украина сейчас не может добраться из-за отсутствия соответствующего вооружения. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса. Сам Зеленский признался, что нехватка патронов и вооружения сильно повлияла на эффективность Вооруженных сил Украины (ВСУ). Украинский глава государства также говорил о то, что целью Киева является защита территориальной целостности страны.