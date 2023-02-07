GT: США хотят устроить вторую Украину в Азии

07 февраля 2023 в 12:01 Размер текста - 17 +

Япония станет «азиатской Украиной», отмечает военный эксперт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Соединенные штаты Америки планируют повторить сценарий украинского конфликта в Японии во время своих действий регионе. Об этом сообщил китайский военный эксперт и телекомментатор Сун Чжунпин для китайской газеты Global Times. «Япония может стать „Азиатской Украиной“, если продолжит следовать стратегии США по тесному сдерживанию Китая», — говорится в материале . Автор подчеркивает, что Япония поддерживает США в противостоянии с Китаем. Военный эксперт заключил, что Япония и Китай имеют давние конфликты Тихоокеанском в регионе. Украиский сценарий предполагает то, что соседние страны будут спонсировать конфликт. Летом 2022 года японское агентство «Иомиури» передало, что страна будет защищаться от Китая, используя крылатые ракеты. Для этого минобороны Японии примет на вооружение тысячу крылатых ракет. Также летом в СМИ появилась информация о падении китайских ракет на территории Японии.

Соединенные штаты Америки планируют повторить сценарий украинского конфликта в Японии во время своих действий регионе. Об этом сообщил китайский военный эксперт и телекомментатор Сун Чжунпин для китайской газеты Global Times. «Япония может стать „Азиатской Украиной“, если продолжит следовать стратегии США по тесному сдерживанию Китая», — говорится в материале. Автор подчеркивает, что Япония поддерживает США в противостоянии с Китаем. Военный эксперт заключил, что Япония и Китай имеют давние конфликты Тихоокеанском в регионе. Украиский сценарий предполагает то, что соседние страны будут спонсировать конфликт. Летом 2022 года японское агентство «Иомиури» передало, что страна будет защищаться от Китая, используя крылатые ракеты. Для этого минобороны Японии примет на вооружение тысячу крылатых ракет. Также летом в СМИ появилась информация о падении китайских ракет на территории Японии.