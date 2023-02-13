Кадыров объяснил, зачем Россия оставляет территории на Украине

Кадыров: оставление ВС РФ территорий происходит для продолжения успешной военной политики
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XXVIII съезд партии
Решение об оставлении территорий были во благо успешной военной политики России, заявил Рамзан Кадыров Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Оставление территорий Вооруженными силами России (ВС РФ) было продиктовано военно-тактическими ходами, которые помогают и далее проводить успешную военную политику. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Мы сами оставили территории, это был военно-тактический ход», — передает слова Кадырова РИА Новости. Он добавил, что такие решения помогают и далее проводить успешную военную политику.

Ранее Минобороны РФ принимали решения о перегруппировке войск на киевском и черниговском направлениях, а также в Харьковской и Херсонской областях. Военкоры 11 февраля заявили о выходе российских войск с правого берега Днепра.

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Оставление территорий Вооруженными силами России (ВС РФ) было продиктовано военно-тактическими ходами, которые помогают и далее проводить успешную военную политику. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров. «Мы сами оставили территории, это был военно-тактический ход», — передает слова Кадырова РИА Новости. Он добавил, что такие решения помогают и далее проводить успешную военную политику. Ранее Минобороны РФ принимали решения о перегруппировке войск на киевском и черниговском направлениях, а также в Харьковской и Херсонской областях. Военкоры 11 февраля заявили о выходе российских войск с правого берега Днепра.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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