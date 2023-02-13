Кадыров объяснил, зачем Россия оставляет территории на Украине

Кадыров: оставление ВС РФ территорий происходит для продолжения успешной военной политики

13 февраля 2023 в 15:28 Размер текста - 17 +

Решение об оставлении территорий были во благо успешной военной политики России, заявил Рамзан Кадыров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Оставление территорий Вооруженными силами России (ВС РФ) было продиктовано военно-тактическими ходами, которые помогают и далее проводить успешную военную политику. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров. «Мы сами оставили территории, это был военно-тактический ход», — передает слова Кадырова РИА Новости. Он добавил, что такие решения помогают и далее проводить успешную военную политику. Ранее Минобороны РФ принимали решения о перегруппировке войск на киевском и черниговском направлениях, а также в Харьковской и Херсонской областях. Военкоры 11 февраля заявили о выходе российских войск с правого берега Днепра.

Оставление территорий Вооруженными силами России (ВС РФ) было продиктовано военно-тактическими ходами, которые помогают и далее проводить успешную военную политику. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров. «Мы сами оставили территории, это был военно-тактический ход», — передает слова Кадырова РИА Новости. Он добавил, что такие решения помогают и далее проводить успешную военную политику. Ранее Минобороны РФ принимали решения о перегруппировке войск на киевском и черниговском направлениях, а также в Харьковской и Херсонской областях. Военкоры 11 февраля заявили о выходе российских войск с правого берега Днепра.