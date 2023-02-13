Кадыров объяснил, зачем Россия оставляет территории на Украине

Решение об оставлении территорий были во благо успешной военной политики России, заявил Рамзан Кадыров
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Оставление территорий Вооруженными силами России (ВС РФ) было продиктовано военно-тактическими ходами, которые помогают и далее проводить успешную военную политику. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Мы сами оставили территории, это был военно-тактический ход», — передает слова Кадырова РИА Новости. Он добавил, что такие решения помогают и далее проводить успешную военную политику.
Ранее Минобороны РФ принимали решения о перегруппировке войск на киевском и черниговском направлениях, а также в Харьковской и Херсонской областях. Военкоры 11 февраля заявили о выходе российских войск с правого берега Днепра.
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