В Ростове силовики задержали бойца «Азова»*

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В Басманном суде на оглашении меры пресечения Виктору Ишаеву. Москва, фсб, маски-шоу, задержанный, конвоирование осужденного, задержание
Украинца задержали сотрудники ФСБ (архивное фото) Фото:

В Ростове-на-Дону сотрудники ФСБ задержали украинца и члена батальона «Азов» (признан экстремистским и запрещен в РФ). Он прибыл в Россию под видом беженца.

«В Ростове-на-Дону задержали гражданина Украины, который был членом полка „Азов“», — передает РИА Новости сообщение ФСБ. По информации силовиков, задержанный приехал как беженец и занимался пропагандой среди молодежи. У него были изъяты материалы и символика «Азова». Возбуждено уголовное дело.

*Батальон «Азов» признан экстремистской организацией и запрещен на территории России

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В Ростове-на-Дону сотрудники ФСБ задержали украинца и члена батальона «Азов» (признан экстремистским и запрещен в РФ). Он прибыл в Россию под видом беженца. «В Ростове-на-Дону задержали гражданина Украины, который был членом полка „Азов“», — передает РИА Новости сообщение ФСБ. По информации силовиков, задержанный приехал как беженец и занимался пропагандой среди молодежи. У него были изъяты материалы и символика «Азова». Возбуждено уголовное дело. *Батальон «Азов» признан экстремистской организацией и запрещен на территории России
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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