В Ростове силовики задержали бойца «Азова»*

Украинца задержали сотрудники ФСБ (архивное фото)
В Ростове-на-Дону сотрудники ФСБ задержали украинца и члена батальона «Азов» (признан экстремистским и запрещен в РФ). Он прибыл в Россию под видом беженца.
«В Ростове-на-Дону задержали гражданина Украины, который был членом полка „Азов“», — передает РИА Новости сообщение ФСБ. По информации силовиков, задержанный приехал как беженец и занимался пропагандой среди молодежи. У него были изъяты материалы и символика «Азова». Возбуждено уголовное дело.
*Батальон «Азов» признан экстремистской организацией и запрещен на территории России
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