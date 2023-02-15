В Ростове силовики задержали бойца «Азова»*

Украинца задержали сотрудники ФСБ (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Ростове-на-Дону сотрудники ФСБ задержали украинца и члена батальона «Азов» (признан экстремистским и запрещен в РФ). Он прибыл в Россию под видом беженца.

«В Ростове-на-Дону задержали гражданина Украины, который был членом полка „Азов“», — передает РИА Новости сообщение ФСБ. По информации силовиков, задержанный приехал как беженец и занимался пропагандой среди молодежи. У него были изъяты материалы и символика «Азова». Возбуждено уголовное дело.

*Батальон «Азов» признан экстремистской организацией и запрещен на территории России