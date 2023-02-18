В Чайковском оценили гонку биатлонистов Кубка России. Фото, видео

В Пермском крае завершилась субботняя гонка биатлонистов Кубка России
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PARI Финал Кубка России по биатлону. Мужская гонка преследования. Чайковский
Эдуард Латыпов выиграл пасьют на финальном этапе Кубка России по биатлону Фото:

В Чайковском Пермского края завершилась субботняя гонка биатлонистов Кубка России. Взявший золото в пасьюте на финальном этапе соревнований Эдуард Латыпов оценил свою победу по десятибалльной шкале на 9 баллов.

«По десятибалльной шкале поставлю себе, наверное, девять баллов, потому что третий рубеж я немного заставил понервничать не только болельщиков, но и себя. Надо более уверенно стрелять, надежнее. Думаю, это все придет. Работаем дальше, двигаемся дальше», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».

Спортсмен не допустил промахов на огневых рубежах и обошел биатлонистов Карима Халили и уроженца Свердловской области Кирилла Бажина, которые взяли серебро и бронзу соответственно. «Не было мыслей, что кто-то меня догонит, потому что были грамотные подсказки от тренеров, и я понимал, что нужно бороться до последнего. Зимой это у меня первый личный подиум», — поделился бронзовый призе с «Матч ТВ».

Золото в гонке преследования в финале Кубка России среди женщин завоевала уроженка ЯНАО Лариса Куклина, она не допустила ни одного промаха на огневом рубеже. Серебряному призеру Анастасией Гореевой стало плохо во время соревнований. Бронзовую медаль получила пермячка Наталья Гербулова. В воскресенье, 19 февраля, в Чайковском пройдут мужской и женский масс-старты.

PARI Финал Кубка России по биатлону. Мужская гонка преследования. Чайковский
В мужской гонке преследования золото завоевал Эдуард Латыпов
Фото:
PARI Финал Кубка России по биатлону. Мужская гонка преследования. Чайковский
Серебро завоевал Карим Халили, бронзу — Кирилл Бажин
Фото:
PARI Финал Кубка России по биатлону. Мужская гонка преследования. Чайковский
Бронзовый призер Кирилл Бажин (справа) — уроженец Свердловской области
Фото:
PARI Финал Кубка России по биатлону. Мужская гонка преследования. Чайковский
В Чайковский на Кубок России приехали гости из разных городов
Фото:
PARI Финал Кубка России по биатлону. Женская гонка преследования. Чайковский
Женская гонка преследования
Фото:
PARI Финал Кубка России по биатлону. Женская гонка преследования. Чайковский
Зрители болеют за биатлонисток в гонке преследования
Фото:
PARI Финал Кубка России по биатлону. Женская гонка преследования. Чайковский
Золотой призер гонки преследования среди женщин Лариса Куклина — уроженка ЯНАО
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В Чайковском Пермского края завершилась субботняя гонка биатлонистов Кубка России. Взявший золото в пасьюте на финальном этапе соревнований Эдуард Латыпов оценил свою победу по десятибалльной шкале на 9 баллов. «По десятибалльной шкале поставлю себе, наверное, девять баллов, потому что третий рубеж я немного заставил понервничать не только болельщиков, но и себя. Надо более уверенно стрелять, надежнее. Думаю, это все придет. Работаем дальше, двигаемся дальше», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ». Спортсмен не допустил промахов на огневых рубежах и обошел биатлонистов Карима Халили и уроженца Свердловской области Кирилла Бажина, которые взяли серебро и бронзу соответственно. «Не было мыслей, что кто-то меня догонит, потому что были грамотные подсказки от тренеров, и я понимал, что нужно бороться до последнего. Зимой это у меня первый личный подиум», — поделился бронзовый призе с «Матч ТВ». Золото в гонке преследования в финале Кубка России среди женщин завоевала уроженка ЯНАО Лариса Куклина, она не допустила ни одного промаха на огневом рубеже. Серебряному призеру Анастасией Гореевой стало плохо во время соревнований. Бронзовую медаль получила пермячка Наталья Гербулова. В воскресенье, 19 февраля, в Чайковском пройдут мужской и женский масс-старты.
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