Биатлонистка Гореева плохо себя почувствовала во время гонки Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Биатлонистка Анастасия Гореева плохо себя почувствовала во время гонки преследования в финале Кубка России в Чайковском. При этом спортсменка взяла серебро, допустив один промах. После гонки тренерам пришлось приводить ее в себя с помощью нашатыря.

«На последнем круге меня выключило. Я была будто пьяная. На финише уже не понимала, что происходит», — рассказала Гореева в прямом эфире МАТЧ ТВ.

Золото в гонке преследования в финале Кубка России в Чайковском получила биатлонистка Лариса Куклина, не допустив ни одного промаха на огневом рубеже. Спортсменка призналась, что не ожидала победить в борьбе с Анастасией Гореевой. Бронзовая медаль досталась пермячке Наталье Гербуловой.

В субботу в Чайковском в рамках этапа Кубка России проходят гонки преследования. Первыми на дистанцию вышли женщины. В воскресенье состоится масс-старт у женщин и у мужчин.