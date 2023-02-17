17 февраля 2023

Биатлонистке стало плохо в финале Кубка России в Чайковском. Видео

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PARI Финал Кубка России по биатлону. Женская гонка преследования. Чайковский
Биатлонистка Гореева плохо себя почувствовала во время гонки Фото:

Биатлонистка Анастасия Гореева плохо себя почувствовала во время гонки преследования в финале Кубка России в Чайковском. При этом спортсменка взяла серебро, допустив один промах. После гонки тренерам пришлось приводить ее в себя с помощью нашатыря.

«На последнем круге меня выключило. Я была будто пьяная. На финише уже не понимала, что происходит», — рассказала Гореева в прямом эфире МАТЧ ТВ.

Золото в гонке преследования в финале Кубка России в Чайковском получила биатлонистка Лариса Куклина, не допустив ни одного промаха на огневом рубеже. Спортсменка призналась, что не ожидала победить в борьбе с Анастасией Гореевой. Бронзовая медаль досталась пермячке Наталье Гербуловой.

В субботу в Чайковском в рамках этапа Кубка России проходят гонки преследования. Первыми на дистанцию вышли женщины. В воскресенье состоится масс-старт у женщин и у мужчин.

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Биатлонистка Анастасия Гореева плохо себя почувствовала во время гонки преследования в финале Кубка России в Чайковском. При этом спортсменка взяла серебро, допустив один промах. После гонки тренерам пришлось приводить ее в себя с помощью нашатыря. «На последнем круге меня выключило. Я была будто пьяная. На финише уже не понимала, что происходит», — рассказала Гореева в прямом эфире МАТЧ ТВ. Золото в гонке преследования в финале Кубка России в Чайковском получила биатлонистка Лариса Куклина, не допустив ни одного промаха на огневом рубеже. Спортсменка призналась, что не ожидала победить в борьбе с Анастасией Гореевой. Бронзовая медаль досталась пермячке Наталье Гербуловой. В субботу в Чайковском в рамках этапа Кубка России проходят гонки преследования. Первыми на дистанцию вышли женщины. В воскресенье состоится масс-старт у женщин и у мужчин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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