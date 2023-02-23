США решились на переговоры с РФ по поводу военного сотрудничества

24 февраля 2023 в 00:19 Размер текста - 17 +

В США заявили о готовности к переговорам по вопросам ДСНВ Фото: Сергей Русанов © URA.RU Вашингтон готов начать переговоры с Москвой по вопросам Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд. «Мы готовы начать делать это завтра, если к этому готова Российская Федерация. Мы также готовы разрешить инспекции», — сказала Нуланд в интервью с ТАСС, отвечая на вопрос, готовы ли США к переговорам с РФ без предварительных условий. По ее словам, Вашингтон и Москва несут большую ответственность за поддержание безопасности ядерных арсеналов. Москва приостановила участие в договоре СНВ по инициативе президента РФ Владимира Путина, передает RT. Эта договоренность предусматривала сокращение запасов ядерного вооружения. Президент США Джо Байден заявлял, что страны могут решить этот вопрос между собой. В Кремле допустили возвращение к ДСНВ при условии, если Запад учтет озабоченность РФ. Там напомнили, что Путин сказал только о приостановке, об отказе пока речь не идет, передает «Национальная служба новостей».

Вашингтон готов начать переговоры с Москвой по вопросам Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд. «Мы готовы начать делать это завтра, если к этому готова Российская Федерация. Мы также готовы разрешить инспекции», — сказала Нуланд в интервью с ТАСС, отвечая на вопрос, готовы ли США к переговорам с РФ без предварительных условий. По ее словам, Вашингтон и Москва несут большую ответственность за поддержание безопасности ядерных арсеналов. Москва приостановила участие в договоре СНВ по инициативе президента РФ Владимира Путина, передает RT. Эта договоренность предусматривала сокращение запасов ядерного вооружения. Президент США Джо Байден заявлял, что страны могут решить этот вопрос между собой. В Кремле допустили возвращение к ДСНВ при условии, если Запад учтет озабоченность РФ. Там напомнили, что Путин сказал только о приостановке, об отказе пока речь не идет, передает «Национальная служба новостей».