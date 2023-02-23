Байден захотел решить с Россией вопрос по ДСНВ

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Президент США. stock, stock, Джо Байден
Джо Байден назвал большой ошибкой выход из ДСНВ Фото:
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Россия приостановила участие в Договоре СНВ-III

Президент США Джо Байден выразил надежду, что Москва и Вашингтон могут решить вопрос по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Такое заявление он сделал после выхода России из ДСНВ.

«Я уверен в том, что мы в состоянии решить это. Это большая ошибка так поступить. Не очень ответственно», — сказал Байден в интервью телеканалу ABC News.

Россия прекратила участие в договоре СНВ по инициативе президента РФ Владимира Путина. Этот документ предусматривал сокращение запасов ядерного вооружения. В Кремле допустили возвращение России к договору, если Запад учтет озабоченности РФ. Бельгия, которая входит в НАТО, попросила Россию передумать. США могут выйти из договора из-за прекращения со стороны России, считают в МИД РФ.

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Президент США Джо Байден выразил надежду, что Москва и Вашингтон могут решить вопрос по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Такое заявление он сделал после выхода России из ДСНВ. «Я уверен в том, что мы в состоянии решить это. Это большая ошибка так поступить. Не очень ответственно», — сказал Байден в интервью телеканалу ABC News. Россия прекратила участие в договоре СНВ по инициативе президента РФ Владимира Путина. Этот документ предусматривал сокращение запасов ядерного вооружения. В Кремле допустили возвращение России к договору, если Запад учтет озабоченности РФ. Бельгия, которая входит в НАТО, попросила Россию передумать. США могут выйти из договора из-за прекращения со стороны России, считают в МИД РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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