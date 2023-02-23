Байден захотел решить с Россией вопрос по ДСНВ

23 февраля 2023 в 07:20 Размер текста - 17 +

Президент США Джо Байден выразил надежду, что Москва и Вашингтон могут решить вопрос по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Такое заявление он сделал после выхода России из ДСНВ. «Я уверен в том, что мы в состоянии решить это. Это большая ошибка так поступить. Не очень ответственно», — сказал Байден в интервью телеканалу ABC News. Россия прекратила участие в договоре СНВ по инициативе президента РФ Владимира Путина. Этот документ предусматривал сокращение запасов ядерного вооружения. В Кремле допустили возвращение России к договору, если Запад учтет озабоченности РФ. Бельгия, которая входит в НАТО, попросила Россию передумать. США могут выйти из договора из-за прекращения со стороны России, считают в МИД РФ.