РБК: банки предложили в разы снизить ограничения на перевод самому себе

27 февраля 2023 в 13:36 Размер текста - 17 +

На данный момент действует ограничение в 1 миллион рублей за одну банковскую операцию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Банки России предлагают снизить бесплатный денежный лимит по переводам самому себе с 1,4 миллиона рублей до 300-600 тысяч рублей. Об этом сообщает агентство РБК со ссылкой на свои источники. «Мы считаем, что СБП (система быстрых платежей) должна быть еще более доступной для населения, и в лимит 200-300 тысяч рублей в месяц будет укладываться абсолютное большинство клиентов», — рассказал представитель ВТБ для РБК. Ранее ЦБ РФ предлагал ввести ограничения до 1,4 миллиона рублей в день. Отмечается, что такое решение позволит решить проблему «зарплатного рабства». Такое явление возникало, когда компании выдавали сотрудникам заработные карты других банков без их одобрения. Такое решение также позволит обезопасить перемещение денежных масс между банками. РБК отмечает, что против ограничений в 1,4 миллиона первыми выступили банки ВТБ и Сбербанк. Система быстрых платежей позволяет переводить деньги без комиссии. С мая 2022 года действуют ограничения на максимальный размер одной банковской операции в размере до одного миллиона рублей.

Банки России предлагают снизить бесплатный денежный лимит по переводам самому себе с 1,4 миллиона рублей до 300-600 тысяч рублей. Об этом сообщает агентство РБК со ссылкой на свои источники. «Мы считаем, что СБП (система быстрых платежей) должна быть еще более доступной для населения, и в лимит 200-300 тысяч рублей в месяц будет укладываться абсолютное большинство клиентов», — рассказал представитель ВТБ для РБК. Ранее ЦБ РФ предлагал ввести ограничения до 1,4 миллиона рублей в день. Отмечается, что такое решение позволит решить проблему «зарплатного рабства». Такое явление возникало, когда компании выдавали сотрудникам заработные карты других банков без их одобрения. Такое решение также позволит обезопасить перемещение денежных масс между банками. РБК отмечает, что против ограничений в 1,4 миллиона первыми выступили банки ВТБ и Сбербанк. Система быстрых платежей позволяет переводить деньги без комиссии. С мая 2022 года действуют ограничения на максимальный размер одной банковской операции в размере до одного миллиона рублей.