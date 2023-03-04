Сенатор Пушков заявил о начале «глубокого» конфликта между США и Китаем

Между Китаем и США начался «глубокий» конфликт, который постепенно развивается. Так член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал намерения американских властей ограничить инвестиции в передовые технологии за рубежом.
«Глубокий конфликт между США и Китаем неизбежен. Он уже начался и набирает обороты», —
Сенатор отметил, что избежать конфликта не удастся. На это указывают шаги, предпринимаемые со стороны обеих стран.
Генерал США в отставке Джек Кин ранее заявил, что американская армия недостаточно подготовлена для войны с Китаем, так как у Пекина больше вооружения. А глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И и секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев во время переговоров в Москве обсудили готовность противостоять «запугиванию» Запада.
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