04 марта 2023

Сенатор Пушков заявил о начале «глубокого» конфликта между США и Китаем

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Заседание Законодательного собрания Пермского края 17 июня 2021 г. Пермь, пушков алексей
Алексей Пушков считает, что конфликт между США и Китаем набирает обороты Фото:

Между Китаем и США начался «глубокий» конфликт, который постепенно развивается. Так член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал намерения американских властей ограничить инвестиции в передовые технологии за рубежом.

«Глубокий конфликт между США и Китаем неизбежен. Он уже начался и набирает обороты», — написал Пушков в своем telegram-канале.

Сенатор отметил, что избежать конфликта не удастся. На это указывают шаги, предпринимаемые со стороны обеих стран.

Генерал США в отставке Джек Кин ранее заявил, что американская армия недостаточно подготовлена для войны с Китаем, так как у Пекина больше вооружения. А глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И и секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев во время переговоров в Москве обсудили готовность противостоять «запугиванию» Запада.

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Между Китаем и США начался «глубокий» конфликт, который постепенно развивается. Так член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал намерения американских властей ограничить инвестиции в передовые технологии за рубежом. «Глубокий конфликт между США и Китаем неизбежен. Он уже начался и набирает обороты», — написал Пушков в своем telegram-канале. Сенатор отметил, что избежать конфликта не удастся. На это указывают шаги, предпринимаемые со стороны обеих стран. Генерал США в отставке Джек Кин ранее заявил, что американская армия недостаточно подготовлена для войны с Китаем, так как у Пекина больше вооружения. А глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И и секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев во время переговоров в Москве обсудили готовность противостоять «запугиванию» Запада.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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