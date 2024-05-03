Перед Днем Победы США «раскрыли» планы ВС РФ

Российские войска продолжат добиваться успехов на Украине перед Днем Победы. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
«На этой неделе была проведена конфиденциальная военная оценка США. В ее ходе был сделан вывод о том, что Россия продолжит добиваться успехов на востоке и юго-востоке страны вплоть до 9 мая, праздника Дня Победы», —
Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ВСУ теряют позиции из-за наступления ВС РФ. Он отметил, что российские солдаты сохраняют преимущество в технике и общем количестве военных.
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