Перед Днем Победы США «раскрыли» планы ВС РФ

NYT: США ждут, что Россия достигнет новых успехов на Украине перед Днем Победы

03 мая 2024 в 19:11 Размер текста - 17 +

NYT назвала сроки успехов России на Украине Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские войска продолжат добиваться успехов на Украине перед Днем Победы. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. «На этой неделе была проведена конфиденциальная военная оценка США. В ее ходе был сделан вывод о том, что Россия продолжит добиваться успехов на востоке и юго-востоке страны вплоть до 9 мая, праздника Дня Победы», — передает The New York Times (NYT) слова американского чиновника. Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ВСУ теряют позиции из-за наступления ВС РФ. Он отметил, что российские солдаты сохраняют преимущество в технике и общем количестве военных.

