Турция раскрыла виновника заморозки зерновой сделки МИД Турции Чавушоглу: Великобритания и США мешают продлению зерновой сделки 28 апреля 2023 в 22:42 Размер текста - 17 + США и Великобритания мешают продлению зерновой сделки Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна США и Великобритания мешают продлению зерновой сделки. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. «Если вы меня спросите, продолжаются ли трудности с исполнением российской частью зерновой сделки, то я отвечу, что продолжаются. Это происходит из-за США и Великобритании», — заявил Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала TRT Haber. Новость по теме Что такое зерновая сделка России и Украины Условия зерновой сделки, которые касаются России не выполнены. Об этом в конце апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также подчеркнул, что РФ не видит условий для ее продления. Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков заявил, что Россия не должна продлевать зерновую сделку. По его словам, корабли, которые приходят в Одессу за зерном, могут использоваться для поставок вооружений Киеву, сообщает «Национальная служба новостей». США и Великобритания мешают продлению зерновой сделки. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. «Если вы меня спросите, продолжаются ли трудности с исполнением российской частью зерновой сделки, то я отвечу, что продолжаются. Это происходит из-за США и Великобритании», — заявил Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала TRT Haber. Условия зерновой сделки, которые касаются России не выполнены. Об этом в конце апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также подчеркнул, что РФ не видит условий для ее продления. Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков заявил, что Россия не должна продлевать зерновую сделку. По его словам, корабли, которые приходят в Одессу за зерном, могут использоваться для поставок вооружений Киеву, сообщает «Национальная служба новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям