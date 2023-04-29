Губернатор Севастополя заявил о втором беспилотнике, атаковавшем нефтебазу

Нефтебазу в Севастополе, по предварительным данным, атаковали два беспилотника. Детали ЧП сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«Предварительно, из того, что видно, что в двух разных частях произошло возгорание, то беспилотных летательных аппаратов было два», — сказал Развожаев. Его слова приводит РИА Новости.
Утром 29 апреля в Севастополе загорелась нефтебаза из-за атаки беспилотника ВСУ. Пострадавших нет. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал случившееся терактом. А сенатор Совфеда Ольга Ковитиди призвала нейтрализовать Одессу как военную базу украинской армии.
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