Губернатор Севастополя заявил о втором беспилотнике, атаковавшем нефтебазу

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Всеармейский этап конкурса АрМИ-2021 «Танковый биатлон». Челябинская область, беспилотник, военные учения, орлан-10, беспилотный комплекс
По Севастополю могли ударить два беспилотника, сообщил губернатор Развожаев Фото:

Нефтебазу в Севастополе, по предварительным данным, атаковали два беспилотника. Детали ЧП сообщил губернатор Михаил Развожаев.

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«Предварительно, из того, что видно, что в двух разных частях произошло возгорание, то беспилотных летательных аппаратов было два», — сказал Развожаев. Его слова приводит РИА Новости.

Утром 29 апреля в Севастополе загорелась нефтебаза из-за атаки беспилотника ВСУ. Пострадавших нет. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал случившееся терактом. А сенатор Совфеда Ольга Ковитиди призвала нейтрализовать Одессу как военную базу украинской армии.

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Нефтебазу в Севастополе, по предварительным данным, атаковали два беспилотника. Детали ЧП сообщил губернатор Михаил Развожаев. «Предварительно, из того, что видно, что в двух разных частях произошло возгорание, то беспилотных летательных аппаратов было два», — сказал Развожаев. Его слова приводит РИА Новости. Утром 29 апреля в Севастополе загорелась нефтебаза из-за атаки беспилотника ВСУ. Пострадавших нет. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал случившееся терактом. А сенатор Совфеда Ольга Ковитиди призвала нейтрализовать Одессу как военную базу украинской армии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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