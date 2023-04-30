SHOT: в Москве украинцы с поддельными документами запустили дрон

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Подготовка и быт мобилизованных в учебном центре Еланский. Свердловская область, военные, квадрокоптер, разведка, дрон
Дрон украинцы запустили в Южном Бутово Фото:

В районе Москвы Южное Бутово два украинца с поддельными российскими паспортами запустили дрон. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. По предварительным данным, их задержали.

«Два украинца с поддельными документами запустили неизвестный дрон в московском районе Южное Бутово», — пишет telegram-канал, отмечая, что, по предварительным данным, их задержали. Как отметили журналисты, о беспилотнике сообщили местные жители, а сотрудники полиции оперативно нашли нарушителей.

По данным telegram-канала, дрон запускали браться из города Хмельницкого. В их паспортах же силовики нашли поддельные штампы и разрешения на проживание. В отношении украинцев возбудили уголовное дело.

URA.RU направило запрос ГУ МВД по Москве для подтверждения информации о запуске дрона гражданами Украины в городе. На данный момент ответ от ведомства не поступил.

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В районе Москвы Южное Бутово два украинца с поддельными российскими паспортами запустили дрон. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. По предварительным данным, их задержали. «Два украинца с поддельными документами запустили неизвестный дрон в московском районе Южное Бутово», — пишет telegram-канал, отмечая, что, по предварительным данным, их задержали. Как отметили журналисты, о беспилотнике сообщили местные жители, а сотрудники полиции оперативно нашли нарушителей. По данным telegram-канала, дрон запускали браться из города Хмельницкого. В их паспортах же силовики нашли поддельные штампы и разрешения на проживание. В отношении украинцев возбудили уголовное дело. URA.RU направило запрос ГУ МВД по Москве для подтверждения информации о запуске дрона гражданами Украины в городе. На данный момент ответ от ведомства не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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