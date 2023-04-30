SHOT: в Москве украинцы с поддельными документами запустили дрон

В районе Москвы Южное Бутово два украинца с поддельными российскими паспортами запустили дрон. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. По предварительным данным, их задержали.
«Два украинца с поддельными документами запустили неизвестный дрон в московском районе Южное Бутово», — пишет telegram-канал, отмечая, что, по предварительным данным, их задержали. Как отметили журналисты, о беспилотнике сообщили местные жители, а сотрудники полиции оперативно нашли нарушителей.
По данным telegram-канала, дрон запускали браться из города Хмельницкого. В их паспортах же силовики нашли поддельные штампы и разрешения на проживание. В отношении украинцев возбудили уголовное дело.
URA.RU направило запрос ГУ МВД по Москве для подтверждения информации о запуске дрона гражданами Украины в городе. На данный момент ответ от ведомства не поступил.
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