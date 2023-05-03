Инстасамка улетела из России

Инстасамка улетела в Дубай
Вскоре после блокирования налоговыми органами личных счетов исполнительница Инстасамка (Дарья Зотеева) улетела из России в Дубай. Ближайший концерт певицы в Москве отменен.
«Инстасамка улетела в Дубай после блокировки счетов налоговыми органами», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что кадры из самолета певица выложила на собственной странице в соцсетях. Отмечается, что ближайший концерт исполнительницы в Москве отменен.
Ранее стало известно, что ФНС заблокировала все банковские счета Инстасамки. Все операции по счетам приостановлены.
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