Инстасамка улетела из России 03 мая 2023 в 15:51 Размер текста - 17 + Инстасамка улетела в Дубай Фото: Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) / instasamka Вскоре после блокирования налоговыми органами личных счетов исполнительница Инстасамка (Дарья Зотеева) улетела из России в Дубай. Ближайший концерт певицы в Москве отменен. «Инстасамка улетела в Дубай после блокировки счетов налоговыми органами», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что кадры из самолета певица выложила на собственной странице в соцсетях. Отмечается, что ближайший концерт исполнительницы в Москве отменен. Ранее стало известно, что ФНС заблокировала все банковские счета Инстасамки. Все операции по счетам приостановлены. Вскоре после блокирования налоговыми органами личных счетов исполнительница Инстасамка (Дарья Зотеева) улетела из России в Дубай. Ближайший концерт певицы в Москве отменен. «Инстасамка улетела в Дубай после блокировки счетов налоговыми органами», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что кадры из самолета певица выложила на собственной странице в соцсетях. Отмечается, что ближайший концерт исполнительницы в Москве отменен. Ранее стало известно, что ФНС заблокировала все банковские счета Инстасамки. Все операции по счетам приостановлены. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям