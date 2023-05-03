Инстасамка улетела из России

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Инстасамка улетела в Дубай Фото:

Вскоре после блокирования налоговыми органами личных счетов исполнительница Инстасамка (Дарья Зотеева) улетела из России в Дубай. Ближайший концерт певицы в Москве отменен.

«Инстасамка улетела в Дубай после блокировки счетов налоговыми органами», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что кадры из самолета певица выложила на собственной странице в соцсетях. Отмечается, что ближайший концерт исполнительницы в Москве отменен.

Ранее стало известно, что ФНС заблокировала все банковские счета Инстасамки. Все операции по счетам приостановлены.

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Вскоре после блокирования налоговыми органами личных счетов исполнительница Инстасамка (Дарья Зотеева) улетела из России в Дубай. Ближайший концерт певицы в Москве отменен. «Инстасамка улетела в Дубай после блокировки счетов налоговыми органами», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что кадры из самолета певица выложила на собственной странице в соцсетях. Отмечается, что ближайший концерт исполнительницы в Москве отменен. Ранее стало известно, что ФНС заблокировала все банковские счета Инстасамки. Все операции по счетам приостановлены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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