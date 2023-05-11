Посол Судана поблагодарил Россию за бесплатные поставки зерна и удобрений

12 мая 2023 в 03:27 Размер текста - 17 +

В Судане оценили качество российского зерна Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Судан выразил благодарность России за бесплатные поставки зерна и удобрений. Об этом заявил посол страны в Москве Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сиррадж. «Мы очень благодарны российскому правительству за поставку зерна в прошлом году — мы получили его на безвозмездной основе, и это был очень дружеский шаг с российской стороны. Мы также закупали зерно в России, потому что оно очень хорошее», — цитируют слова Сирраджа «Известия». Посол добавил, что Судан ранее закупал большую часть зерна в России, однако после начала спецоперации этот процесс был осложнен из-за санкций. Он выразил надежду о благоприятном окончании переговоров по зерновой сделке, чтобы российские удобрения и зерно попали на рынки развивающихся стран. «У нас исторически складывались очень дружественные отношения с Россией с момента обретения независимости и установления дипломатических контактов. И мы бы хотели развивать и укреплять наши отношения с Россией как раньше, до всех событий, и даже больше», — подчеркнул Сиррадж. Ранее стало известно, что Россия готова исполнять все свои контрактные обязательства и поставлять энергоносители, удобрения и зерно. Об этом заявил президент России Владимир Путин в июне 2022 года. После игнорирования интересов России участники зерновой сделки начали постепенно признавать важность ее доводов. Очередной раунд переговоров по зерновой сделке пройдет в Стамбуле 10—11 мая. Срок действия соглашения заканчивается 18 мая. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Судан выразил благодарность России за бесплатные поставки зерна и удобрений. Об этом заявил посол страны в Москве Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сиррадж. «Мы очень благодарны российскому правительству за поставку зерна в прошлом году — мы получили его на безвозмездной основе, и это был очень дружеский шаг с российской стороны. Мы также закупали зерно в России, потому что оно очень хорошее», — цитируют слова Сирраджа «Известия». Посол добавил, что Судан ранее закупал большую часть зерна в России, однако после начала спецоперации этот процесс был осложнен из-за санкций. Он выразил надежду о благоприятном окончании переговоров по зерновой сделке, чтобы российские удобрения и зерно попали на рынки развивающихся стран. «У нас исторически складывались очень дружественные отношения с Россией с момента обретения независимости и установления дипломатических контактов. И мы бы хотели развивать и укреплять наши отношения с Россией как раньше, до всех событий, и даже больше», — подчеркнул Сиррадж. Ранее стало известно, что Россия готова исполнять все свои контрактные обязательства и поставлять энергоносители, удобрения и зерно. Об этом заявил президент России Владимир Путин в июне 2022 года. После игнорирования интересов России участники зерновой сделки начали постепенно признавать важность ее доводов. Очередной раунд переговоров по зерновой сделке пройдет в Стамбуле 10—11 мая. Срок действия соглашения заканчивается 18 мая.