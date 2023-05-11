11 мая 2023

Посол Судана поблагодарил Россию за бесплатные поставки зерна и удобрений

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Алексей Текслер на открытии XXIX ежегодной областной агропромышленной выставки «АГРО-2022». Челябинск , пшеница, урожай, зерно, сноп, колос, продовольственная безопасность, агро2022
В Судане оценили качество российского зерна Фото:
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Судан выразил благодарность России за бесплатные поставки зерна и удобрений. Об этом заявил посол страны в Москве Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сиррадж.

«Мы очень благодарны российскому правительству за поставку зерна в прошлом году — мы получили его на безвозмездной основе, и это был очень дружеский шаг с российской стороны. Мы также закупали зерно в России, потому что оно очень хорошее», — цитируют слова Сирраджа «Известия».

Посол добавил, что Судан ранее закупал большую часть зерна в России, однако после начала спецоперации этот процесс был осложнен из-за санкций. Он выразил надежду о благоприятном окончании переговоров по зерновой сделке, чтобы российские удобрения и зерно попали на рынки развивающихся стран.

«У нас исторически складывались очень дружественные отношения с Россией с момента обретения независимости и установления дипломатических контактов. И мы бы хотели развивать и укреплять наши отношения с Россией как раньше, до всех событий, и даже больше», — подчеркнул Сиррадж.

Ранее стало известно, что Россия готова исполнять все свои контрактные обязательства и поставлять энергоносители, удобрения и зерно. Об этом заявил президент России Владимир Путин в июне 2022 года. После игнорирования интересов России участники зерновой сделки начали постепенно признавать важность ее доводов. Очередной раунд переговоров по зерновой сделке пройдет в Стамбуле 10—11 мая. Срок действия соглашения заканчивается 18 мая.

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Судан выразил благодарность России за бесплатные поставки зерна и удобрений. Об этом заявил посол страны в Москве Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сиррадж. «Мы очень благодарны российскому правительству за поставку зерна в прошлом году — мы получили его на безвозмездной основе, и это был очень дружеский шаг с российской стороны. Мы также закупали зерно в России, потому что оно очень хорошее», — цитируют слова Сирраджа «Известия». Посол добавил, что Судан ранее закупал большую часть зерна в России, однако после начала спецоперации этот процесс был осложнен из-за санкций. Он выразил надежду о благоприятном окончании переговоров по зерновой сделке, чтобы российские удобрения и зерно попали на рынки развивающихся стран. «У нас исторически складывались очень дружественные отношения с Россией с момента обретения независимости и установления дипломатических контактов. И мы бы хотели развивать и укреплять наши отношения с Россией как раньше, до всех событий, и даже больше», — подчеркнул Сиррадж. Ранее стало известно, что Россия готова исполнять все свои контрактные обязательства и поставлять энергоносители, удобрения и зерно. Об этом заявил президент России Владимир Путин в июне 2022 года. После игнорирования интересов России участники зерновой сделки начали постепенно признавать важность ее доводов. Очередной раунд переговоров по зерновой сделке пройдет в Стамбуле 10—11 мая. Срок действия соглашения заканчивается 18 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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