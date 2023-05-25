Под Екатеринбургом ограбили мануфактуру, которую хвалила губернатор ХМАО

25 мая 2023 в 15:26 Размер текста - 17 +

В Югре продукция Искандеровых до сих пор пользуется спросом (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU Под Екатеринбургом ограбили хлебную мануфактуру Искандеровых — предприятие, чьи хозяева переехали в Свердловскую область из Югры. В ХМАО это производство приобрело большую популярность, о нем писала в своей соцсети губернатор Наталья Комарова. О том, как неизвестные сорвали строительство мануфактуры на уральской земле, URA.RU рассказала ее основательница Татьяна Искандерова. «Несколько лет назад мы продали все, что у нас было в ХМАО, и переехали в Свердловскую область, чтобы построить мануфактуру на святой земле, возле Ганиной Ямы. В понедельник, 22 мая, у нас со стройки пропало семь кубов бруса стоимостью 150 тысяч рублей — для нас это большая потеря, стройка встала», — рассказала Татьяна Искандерова. По ее словам, в отсутствие хозяев неизвестные приехали на стройку, погрузили брус и скрылись в неизвестном направлении. Сосед успел записать номер машины, таким образом удалось отыскать место, куда был увезен пиломатериал — в соседний поселок, в частный дом. «Хозяин заявил, что брус ему продали некие люди, он строит баню и ничего отдавать не будет. Мы вызвали полицию. Очень надеемся, что получится вернуть материалы обратно», — говорит Татьяна. Продукты на мануфактуре готовят в лучших русских традициях Фото: Александр Мамаев © URA.RU Свою мануфактуру Искандеровы строят по образцу царских времен. Предполагается, что уникальное предприятие объединит разных мастеров своего дела, которые будут производить высококачественные продукты из натурального сырья. Например, сейчас ремесленники выпекают в русских печах заквасочные хлеба, делают масла холодного отжима, шоколад на меду и прочее. Об Искандеровых в 2020 году в своей соцсети рассказывала губернатор ХМАО Наталья Комарова. «Бизнес Искандеровых развивается, их продукцию знают и любят в Югре, за ее пределами. Изготовление экологически чистых продуктов с использованием старинных русских приспособлений уникально для нашего региона», — писала югорская глава по случаю празднования Дня российского предпринимателя. «В настоящее время по материалу проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств хищения бруса. Брус найден, передан на ответственное хранение. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение», — прокомментировали в пресс-службе ОВД Верхней Пышмы. На своей странице губернатор ХМАО рассказывала историю семьи Искандеровых Фото: скрин соцсети Натальи Комаровой Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Под Екатеринбургом ограбили хлебную мануфактуру Искандеровых — предприятие, чьи хозяева переехали в Свердловскую область из Югры. В ХМАО это производство приобрело большую популярность, о нем писала в своей соцсети губернатор Наталья Комарова. О том, как неизвестные сорвали строительство мануфактуры на уральской земле, URA.RU рассказала ее основательница Татьяна Искандерова. «Несколько лет назад мы продали все, что у нас было в ХМАО, и переехали в Свердловскую область, чтобы построить мануфактуру на святой земле, возле Ганиной Ямы. В понедельник, 22 мая, у нас со стройки пропало семь кубов бруса стоимостью 150 тысяч рублей — для нас это большая потеря, стройка встала», — рассказала Татьяна Искандерова. По ее словам, в отсутствие хозяев неизвестные приехали на стройку, погрузили брус и скрылись в неизвестном направлении. Сосед успел записать номер машины, таким образом удалось отыскать место, куда был увезен пиломатериал — в соседний поселок, в частный дом. «Хозяин заявил, что брус ему продали некие люди, он строит баню и ничего отдавать не будет. Мы вызвали полицию. Очень надеемся, что получится вернуть материалы обратно», — говорит Татьяна. Свою мануфактуру Искандеровы строят по образцу царских времен. Предполагается, что уникальное предприятие объединит разных мастеров своего дела, которые будут производить высококачественные продукты из натурального сырья. Например, сейчас ремесленники выпекают в русских печах заквасочные хлеба, делают масла холодного отжима, шоколад на меду и прочее. Об Искандеровых в 2020 году в своей соцсети рассказывала губернатор ХМАО Наталья Комарова. «Бизнес Искандеровых развивается, их продукцию знают и любят в Югре, за ее пределами. Изготовление экологически чистых продуктов с использованием старинных русских приспособлений уникально для нашего региона», — писала югорская глава по случаю празднования Дня российского предпринимателя. «В настоящее время по материалу проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств хищения бруса. Брус найден, передан на ответственное хранение. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение», — прокомментировали в пресс-службе ОВД Верхней Пышмы.