«Тинькофф» введет новую комиссию с понедельника

«Тинькофф» вводит комиссию 1% за пополнение в долларах и евро
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Доллары. Курган, тинькофф, tinkoff bank, тинькофф банк
Комиссия за пополнение счета составит 1% Фото:

Банк «Тинькофф» введет комиссию 1% за внесение доллара и евро на счета. Об этом заявили в пресс-службе банка.

«„Тинькофф“ вводит комиссию в размере 1% для карточных счетов с тарифным планом ТПС 3.0», — указано в сообщении пресс-службы банка, опубликованном на официальном сайте. Там отметили, что комиссия вводится за пополнение в долларах и евро, если валюта внесения соответствует валюте счета, на который вносятся средства.

Ранее банк «Тинькофф» создал собственный университет с образовательными программами бакалавриата. Вуз будет создан по образовательной модели STEM-университета, где преобладают важные для развития экономики дисциплины.

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Банк «Тинькофф» введет комиссию 1% за внесение доллара и евро на счета. Об этом заявили в пресс-службе банка. «„Тинькофф“ вводит комиссию в размере 1% для карточных счетов с тарифным планом ТПС 3.0», — указано в сообщении пресс-службы банка, опубликованном на официальном сайте. Там отметили, что комиссия вводится за пополнение в долларах и евро, если валюта внесения соответствует валюте счета, на который вносятся средства. Ранее банк «Тинькофф» создал собственный университет с образовательными программами бакалавриата. Вуз будет создан по образовательной модели STEM-университета, где преобладают важные для развития экономики дисциплины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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