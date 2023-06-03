«Тинькофф» введет новую комиссию с понедельника «Тинькофф» вводит комиссию 1% за пополнение в долларах и евро 03 июня 2023 в 19:08 Размер текста - 17 + Комиссия за пополнение счета составит 1% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Банк «Тинькофф» введет комиссию 1% за внесение доллара и евро на счета. Об этом заявили в пресс-службе банка. «„Тинькофф“ вводит комиссию в размере 1% для карточных счетов с тарифным планом ТПС 3.0», — указано в сообщении пресс-службы банка, опубликованном на официальном сайте. Там отметили, что комиссия вводится за пополнение в долларах и евро, если валюта внесения соответствует валюте счета, на который вносятся средства. Ранее банк «Тинькофф» создал собственный университет с образовательными программами бакалавриата. Вуз будет создан по образовательной модели STEM-университета, где преобладают важные для развития экономики дисциплины. Банк «Тинькофф» введет комиссию 1% за внесение доллара и евро на счета. Об этом заявили в пресс-службе банка. «„Тинькофф“ вводит комиссию в размере 1% для карточных счетов с тарифным планом ТПС 3.0», — указано в сообщении пресс-службы банка, опубликованном на официальном сайте. Там отметили, что комиссия вводится за пополнение в долларах и евро, если валюта внесения соответствует валюте счета, на который вносятся средства. Ранее банк «Тинькофф» создал собственный университет с образовательными программами бакалавриата. Вуз будет создан по образовательной модели STEM-университета, где преобладают важные для развития экономики дисциплины. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям