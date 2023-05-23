«Тинькофф банк» создал собственный университет

24 мая 2023 в 04:41 Размер текста - 17 +

«Тинькофф банк» создал вуз с образовательными программами бакалавриата Фото: Сергей Горланов © URA.RU «Тинькофф банк» создал собственный университет с образовательными программами бакалавриата. ВУЗ будет создан по образовательной модели STEM-университета, где преобладают важные для развития экономики дисциплины. Об этом сообщили в пресс-службе «Тинькофф банка». «Сейчас рассматриваем возможность использования накопленной технологической и IT-экспертизы в рамках запуска в России образовательной модели STEM-университета. Детали проекта будут анонсированы позже, летом», — передает слова пресс-службы «Тинькофф банка» «Ведомости». Университет банка зарегистрирован под названием «Центральный университет». Ректором вуза назначен член совета директоров компании Евгений Ивашкевич. По данным источников газеты в «Тинькофф банк» намерены создать полноценный университет, а не только комплекс образовательных услуг. Ранее URA.RU сообщало, что банк «Тинькофф» анонсировал выпуск карт китайской платежной системы UnionPay. Такими картами можно расплачиваться в Азии, Африке и Южной Америке.

«Тинькофф банк» создал собственный университет с образовательными программами бакалавриата. ВУЗ будет создан по образовательной модели STEM-университета, где преобладают важные для развития экономики дисциплины. Об этом сообщили в пресс-службе «Тинькофф банка». «Сейчас рассматриваем возможность использования накопленной технологической и IT-экспертизы в рамках запуска в России образовательной модели STEM-университета. Детали проекта будут анонсированы позже, летом», — передает слова пресс-службы «Тинькофф банка» «Ведомости». Университет банка зарегистрирован под названием «Центральный университет». Ректором вуза назначен член совета директоров компании Евгений Ивашкевич. По данным источников газеты в «Тинькофф банк» намерены создать полноценный университет, а не только комплекс образовательных услуг. Ранее URA.RU сообщало, что банк «Тинькофф» анонсировал выпуск карт китайской платежной системы UnionPay. Такими картами можно расплачиваться в Азии, Африке и Южной Америке.