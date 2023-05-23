23 мая 2023

«Тинькофф банк» создал собственный университет

© Служба новостей «URA.RU»
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Офис банка Тинькофф в Перми, Тинькофф офис банк пермь центр
«Тинькофф банк» создал вуз с образовательными программами бакалавриата Фото:

«Тинькофф банк» создал собственный университет с образовательными программами бакалавриата. ВУЗ будет создан по образовательной модели STEM-университета, где преобладают важные для развития экономики дисциплины. Об этом сообщили в пресс-службе «Тинькофф банка».

«Сейчас рассматриваем возможность использования накопленной технологической и IT-экспертизы в рамках запуска в России образовательной модели STEM-университета. Детали проекта будут анонсированы позже, летом», — передает слова пресс-службы «Тинькофф банка» «Ведомости».

Университет банка зарегистрирован под названием «Центральный университет». Ректором вуза назначен член совета директоров компании Евгений Ивашкевич. По данным источников газеты в «Тинькофф банк» намерены создать полноценный университет, а не только комплекс образовательных услуг.

Ранее URA.RU сообщало, что банк «Тинькофф» анонсировал выпуск карт китайской платежной системы UnionPay. Такими картами можно расплачиваться в Азии, Африке и Южной Америке.

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«Тинькофф банк» создал собственный университет с образовательными программами бакалавриата. ВУЗ будет создан по образовательной модели STEM-университета, где преобладают важные для развития экономики дисциплины. Об этом сообщили в пресс-службе «Тинькофф банка». «Сейчас рассматриваем возможность использования накопленной технологической и IT-экспертизы в рамках запуска в России образовательной модели STEM-университета. Детали проекта будут анонсированы позже, летом», — передает слова пресс-службы «Тинькофф банка» «Ведомости». Университет банка зарегистрирован под названием «Центральный университет». Ректором вуза назначен член совета директоров компании Евгений Ивашкевич. По данным источников газеты в «Тинькофф банк» намерены создать полноценный университет, а не только комплекс образовательных услуг. Ранее URA.RU сообщало, что банк «Тинькофф» анонсировал выпуск карт китайской платежной системы UnionPay. Такими картами можно расплачиваться в Азии, Африке и Южной Америке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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