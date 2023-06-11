Эксперты заподозрили НАТО в попытке запугать Россию

Эксперты Института Европы РАН: учения НАТО в Германии являются способом сдерживания РФ

12 июня 2023 в 08:53 Размер текста - 17 +

Учения НАТО намерены сдержать Россию Фото: Army Sgt. Dustin Biven / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Воздушные учения НАТО в Германии, которые стартуют 12 июня, являются способом сдерживания России в условиях неопределенности украинского конфликта. Такое мнение выразили эксперты Института Европы РАН. «Безусловно, это сигнал России, особенно ярко это проявляется в контексте ситуации в Украине. Можно достаточно однозначно сказать, что это демарш, направленный против России», — рассказал РИА Новости старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Александр Камкин. По его словам, учения Североатлантического альянса являются самыми крупными со времен холодной войны. Заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов тоже уверен, что альянс намерен сдержать Москву в условиях неопределенного развития конфликта. По его словам, НАТО необходимо также отработать слаживание вооруженных сил, в том числе — нового члена в лице Финляндии и будущего участника в лице Швеции. Кроме того, главным направлением учений является отработка действий НАТО в рамках статьи о взаимных гарантиях, когда нападение на одну из стран альянса считается нападением на всю организацию. Ранее стало известно о начале масштабных учений НАТО. По словам политолога Алексея Анпилогова, эти учения являются частью «необъявленной России войны», передает «Федеральное агентство новостей». Также американский журналист Джон Войчик заявлял, что так США и их союзники в альянсе готовят масштабную провокацию для российской стороны , передает Pravda.Ru. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Воздушные учения НАТО в Германии, которые стартуют 12 июня, являются способом сдерживания России в условиях неопределенности украинского конфликта. Такое мнение выразили эксперты Института Европы РАН. «Безусловно, это сигнал России, особенно ярко это проявляется в контексте ситуации в Украине. Можно достаточно однозначно сказать, что это демарш, направленный против России», — рассказал РИА Новости старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Александр Камкин. По его словам, учения Североатлантического альянса являются самыми крупными со времен холодной войны. Заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов тоже уверен, что альянс намерен сдержать Москву в условиях неопределенного развития конфликта. По его словам, НАТО необходимо также отработать слаживание вооруженных сил, в том числе — нового члена в лице Финляндии и будущего участника в лице Швеции. Кроме того, главным направлением учений является отработка действий НАТО в рамках статьи о взаимных гарантиях, когда нападение на одну из стран альянса считается нападением на всю организацию. Ранее стало известно о начале масштабных учений НАТО. По словам политолога Алексея Анпилогова, эти учения являются частью «необъявленной России войны», передает «Федеральное агентство новостей». Также американский журналист Джон Войчик заявлял, что так США и их союзники в альянсе готовят масштабную провокацию для российской стороны, передает Pravda.Ru.