У берегов Приморья загорелось иностранное судно

Пожар вспыхнул в машинном отделении, сообщили в ГУ МЧС Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В акватории Находки в Приморском крае произошел пожар на сухогрузе, плавающем под иностранным флагом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«В акватории Японского моря в 85 км южнее от Находки, произошел пожар в машинном отделении на иностранном сухогрузе», — сообщили в telegram-канале ГУ МЧС Приморья. Там добавили, что на борту находятся 24 человека, двое из которых пострадали.

Пожар произошел на судне, которое следовало из Китайской Народной Республики в порт Восточный. Пострадавших уже эвакуировали и доставляют на берег. Информация поступила в Центр управления в кризисных ситуациях. Судьба остальных членов экипажа пока неизвестна, заключили в пресс-службе.