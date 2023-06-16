У берегов Приморья загорелось иностранное судно

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Учения МЧС. Пермь, мчс, пожарная охрана, спецсигнал, мигалка на авто
Пожар вспыхнул в машинном отделении, сообщили в ГУ МЧС Фото:

В акватории Находки в Приморском крае произошел пожар на сухогрузе, плавающем под иностранным флагом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«В акватории Японского моря в 85 км южнее от Находки, произошел пожар в машинном отделении на иностранном сухогрузе», — сообщили в telegram-канале ГУ МЧС Приморья. Там добавили, что на борту находятся 24 человека, двое из которых пострадали.

Пожар произошел на судне, которое следовало из Китайской Народной Республики в порт Восточный. Пострадавших уже эвакуировали и доставляют на берег. Информация поступила в Центр управления в кризисных ситуациях. Судьба остальных членов экипажа пока неизвестна, заключили в пресс-службе.

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В акватории Находки в Приморском крае произошел пожар на сухогрузе, плавающем под иностранным флагом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «В акватории Японского моря в 85 км южнее от Находки, произошел пожар в машинном отделении на иностранном сухогрузе», — сообщили в telegram-канале ГУ МЧС Приморья. Там добавили, что на борту находятся 24 человека, двое из которых пострадали. Пожар произошел на судне, которое следовало из Китайской Народной Республики в порт Восточный. Пострадавших уже эвакуировали и доставляют на берег. Информация поступила в Центр управления в кризисных ситуациях. Судьба остальных членов экипажа пока неизвестна, заключили в пресс-службе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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