У берегов Приморья загорелось иностранное судно

В акватории Находки в Приморском крае произошел пожар на сухогрузе, плавающем под иностранным флагом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«В акватории Японского моря в 85 км южнее от Находки, произошел пожар в машинном отделении на иностранном сухогрузе», — сообщили в
Пожар произошел на судне, которое следовало из Китайской Народной Республики в порт Восточный. Пострадавших уже эвакуировали и доставляют на берег. Информация поступила в Центр управления в кризисных ситуациях. Судьба остальных членов экипажа пока неизвестна, заключили в пресс-службе.
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