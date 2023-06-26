Мишустин поручил Хуснуллину заняться восстановлением дорог после мятежа Пригожина

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину взять на контроль вопросы восстановления дорог, в том числе трассы «Дон». Задача была озвучена в ходе совещания с вице-премьерами.
«Марат Шакирзянович, прошу взять под контроль восстановление дорожных объектов», — сказал Мишустин. Трансляция совещания велась в эфире телеканала «Россия-24».
В ночь с 23 июня по 24 июня бизнесмен Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ударах по тыловым позициям его бойцов. В ведомстве опровергли эту информацию. Частная армия предпринимателя вошла в Ростов-на-Дону и другие российские города. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее «ударом в спину». Вечером 24 июня стало известно, что мятеж прекращен и бойцы Пригожина развернулись в сторону полевых лагерей.
26 июня у здания главного штаба Южного военного округа в Ростове начали восстанавливать дорожное покрытие. Всего в городе в ходе попытки мятежа было повреждено порядка 10 тысяч квадратных метров дорожного полотна. В Воронежской области повреждения получили 19 домов.
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