Мишустин поручил Хуснуллину заняться восстановлением дорог после мятежа Пригожина

26 июня 2023 в 15:23 Размер текста - 17 +

Хуснуллин проследит, как восстанавливаются дороги после мятежа Пригожина Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину взять на контроль вопросы восстановления дорог, в том числе трассы «Дон». Задача была озвучена в ходе совещания с вице-премьерами. «Марат Шакирзянович, прошу взять под контроль восстановление дорожных объектов», — сказал Мишустин. Трансляция совещания велась в эфире телеканала «Россия-24». В ночь с 23 июня по 24 июня бизнесмен Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ударах по тыловым позициям его бойцов. В ведомстве опровергли эту информацию. Частная армия предпринимателя вошла в Ростов-на-Дону и другие российские города. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее «ударом в спину». Вечером 24 июня стало известно, что мятеж прекращен и бойцы Пригожина развернулись в сторону полевых лагерей. 26 июня у здания главного штаба Южного военного округа в Ростове начали восстанавливать дорожное покрытие. Всего в городе в ходе попытки мятежа было повреждено порядка 10 тысяч квадратных метров дорожного полотна. В Воронежской области повреждения получили 19 домов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину взять на контроль вопросы восстановления дорог, в том числе трассы «Дон». Задача была озвучена в ходе совещания с вице-премьерами. «Марат Шакирзянович, прошу взять под контроль восстановление дорожных объектов», — сказал Мишустин. Трансляция совещания велась в эфире телеканала «Россия-24». В ночь с 23 июня по 24 июня бизнесмен Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ударах по тыловым позициям его бойцов. В ведомстве опровергли эту информацию. Частная армия предпринимателя вошла в Ростов-на-Дону и другие российские города. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее «ударом в спину». Вечером 24 июня стало известно, что мятеж прекращен и бойцы Пригожина развернулись в сторону полевых лагерей. 26 июня у здания главного штаба Южного военного округа в Ростове начали восстанавливать дорожное покрытие. Всего в городе в ходе попытки мятежа было повреждено порядка 10 тысяч квадратных метров дорожного полотна. В Воронежской области повреждения получили 19 домов.