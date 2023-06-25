Администрация Ростова-на-Дону озвучила ущерб от техники Пригожина. Фото

Глава администрации Ростова-на-Дону: в ходе мятежа Пригожина повреждено 10 тысяч квадратных метров дороги

25 июня 2023 в 12:30 Размер текста - 17 +

На восстановление дороги уйдет два дня, заявили в администрации Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина При попытке бизнесмена Евгения Пригожина устроить вооруженный мятеж в Ростове-на-Дону было повреждено порядка 10 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Об этом заявил глава администрации города Алексей Логвиненко. «По предварительным данным, повреждено более 10 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Больше всего пострадал проспект Буденновский», — написал Логвиненко в Telegram . Рабочие бригады приступят к устранению повреждений уже сегодня. По словам главы городской администрации, на восстановительные работы запланировано два дня.



Военная техника появилась на улицах Ростова-на-Дону 24 июня в ходе вооруженного мятежа Евгения Пригожина. Тогда он обвинил Минобороны в якобы ударах по позициям его бойцов. В ведомстве сразу опровергли информацию. Президент России Владимир Путин назвал действия Пригожина изменой и предательством. 24 июня президент Беларуси Александр Лукашенко провел переговоры с бизнесменом. Он заявил, что убедил главу частной армии остановить вооруженный мятеж в России. Фото: telegram-канал Алексея Логвиненко

При попытке бизнесмена Евгения Пригожина устроить вооруженный мятеж в Ростове-на-Дону было повреждено порядка 10 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Об этом заявил глава администрации города Алексей Логвиненко. «По предварительным данным, повреждено более 10 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Больше всего пострадал проспект Буденновский», — написал Логвиненко в Telegram. Рабочие бригады приступят к устранению повреждений уже сегодня. По словам главы городской администрации, на восстановительные работы запланировано два дня. Военная техника появилась на улицах Ростова-на-Дону 24 июня в ходе вооруженного мятежа Евгения Пригожина. Тогда он обвинил Минобороны в якобы ударах по позициям его бойцов. В ведомстве сразу опровергли информацию. Президент России Владимир Путин назвал действия Пригожина изменой и предательством. 24 июня президент Беларуси Александр Лукашенко провел переговоры с бизнесменом. Он заявил, что убедил главу частной армии остановить вооруженный мятеж в России.