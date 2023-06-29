Forbes: основатель энергетической компании «Арети» Макаров отказался от российского паспорта

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Клипарт. Сургут , документ, оружие, гражданство, удостоверение личности, паспорт россии, гражданин рф
Игорь Макаров больше не является гражданином РФ, сообщает Forbes Фото:

Бизнесмен и глава энергетической компании «Арети» Игорь Макаров отказался от российского гражданства в пользу кипрского. Об этом сообщает журнал Forbes.

«Миллиардер Игорь Макаров отказался от российского гражданства», — сообщает журнал. У бизнесмена осталось лишь гражданство Кипра. С конца 2022 года «Арети» продала 10 процентов от компании.

Теперь Макаров числится как кипрский миллиардер и находится на пятой позиции в стране. Его состояние оценивается в 2,2 миллиарда долларов.

Макаров родился в апреле 1962 года в Ашхабаде (Туркменистан). Он основатель первой в России независимой газовой компании — международной группы компаний «Итера» (1992 год). Как сообщает РБК, в 2013 году Макаров продал газовые активы и создал компанию «Арети». Штаб-квартира холдинга находится в Швейцарии. РБК направило запрос представителю Макарова для уточнения информации о гражданстве.

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Бизнесмен и глава энергетической компании «Арети» Игорь Макаров отказался от российского гражданства в пользу кипрского. Об этом сообщает журнал Forbes. «Миллиардер Игорь Макаров отказался от российского гражданства», — сообщает журнал. У бизнесмена осталось лишь гражданство Кипра. С конца 2022 года «Арети» продала 10 процентов от компании. Теперь Макаров числится как кипрский миллиардер и находится на пятой позиции в стране. Его состояние оценивается в 2,2 миллиарда долларов. Макаров родился в апреле 1962 года в Ашхабаде (Туркменистан). Он основатель первой в России независимой газовой компании — международной группы компаний «Итера» (1992 год). Как сообщает РБК, в 2013 году Макаров продал газовые активы и создал компанию «Арети». Штаб-квартира холдинга находится в Швейцарии. РБК направило запрос представителю Макарова для уточнения информации о гражданстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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