Forbes: основатель энергетической компании «Арети» Макаров отказался от российского паспорта

29 июня 2023 в 20:10 Размер текста - 17 +

Игорь Макаров больше не является гражданином РФ, сообщает Forbes Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Бизнесмен и глава энергетической компании «Арети» Игорь Макаров отказался от российского гражданства в пользу кипрского. Об этом сообщает журнал Forbes. «Миллиардер Игорь Макаров отказался от российского гражданства», — сообщает журнал . У бизнесмена осталось лишь гражданство Кипра. С конца 2022 года «Арети» продала 10 процентов от компании. Теперь Макаров числится как кипрский миллиардер и находится на пятой позиции в стране. Его состояние оценивается в 2,2 миллиарда долларов. Макаров родился в апреле 1962 года в Ашхабаде (Туркменистан). Он основатель первой в России независимой газовой компании — международной группы компаний «Итера» (1992 год). Как сообщает РБК, в 2013 году Макаров продал газовые активы и создал компанию «Арети». Штаб-квартира холдинга находится в Швейцарии. РБК направило запрос представителю Макарова для уточнения информации о гражданстве.

Бизнесмен и глава энергетической компании «Арети» Игорь Макаров отказался от российского гражданства в пользу кипрского. Об этом сообщает журнал Forbes. «Миллиардер Игорь Макаров отказался от российского гражданства», — сообщает журнал. У бизнесмена осталось лишь гражданство Кипра. С конца 2022 года «Арети» продала 10 процентов от компании. Теперь Макаров числится как кипрский миллиардер и находится на пятой позиции в стране. Его состояние оценивается в 2,2 миллиарда долларов. Макаров родился в апреле 1962 года в Ашхабаде (Туркменистан). Он основатель первой в России независимой газовой компании — международной группы компаний «Итера» (1992 год). Как сообщает РБК, в 2013 году Макаров продал газовые активы и создал компанию «Арети». Штаб-квартира холдинга находится в Швейцарии. РБК направило запрос представителю Макарова для уточнения информации о гражданстве.